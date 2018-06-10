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ЗСУ потужно вдарили на Донбасі: озвучені втрати "Л/ДНР"

5.1тЧитати новину російською

У зоні проведення ООС на Донбасі 9 червня було ліквідовано двох терористів "Л/ДНР".

Ще п'ятеро окупантів отримали поранення, розповів на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузянік.

"За даними нашої розвідки, не обійшлося без втрат і в рядах окупаційних військ - у результаті точного вогню двоє бойовиків були знищені та п'ятеро поранені", - повідомив він.

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Відзначимо, за минулу добу, 9 червня, терористи 30 раз порушили режим припинення вогню, у результаті чого двоє українських військових отримали поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в мережі з'явилося відео потужного удару бійців ЗСУ по терористах на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
Міністерство оборони УкраїниНовини ДонбасуНовини ЛНРНовини ДНР
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andrei andrei
andrei andrei
Очередной пиз....ж. Про бандеровские 200-тые не поделитесь?
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