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7 квітня • оновлено в 18:31
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ЗСУ отримають 37 нових бойових машин. Фото

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Держкомпанія "Укрспецекспорт" (входить до складу "Укроборонпрому") передасть для потреб ЗСУ 37 бойових машин БМП-1.

Як передає пресслужба "Укроборонпрому", поставки для Міноборони проходять за контрактом в рамках державного замовлення.

Незважаючи на обмеження в зв'язку з пандемією, машини були доставлені в Україну на минулому тижні з випередженням встановлених термінів. З 2 квітня розпочалася технічна інспекція машин.

"Постачальник та Міноборони максимально сприяли у виконанні цього важливого для обороноздатності держави контракту. Без синергії спільних дій в нинішніх умовах виконувати такі замовлення важко: ринки, де традиційно продається військова техніка та озброєння, працюють нестабільно, у зв’язку із закриттям кордонів більшості країн світу питання фізичних міжнародних поставок також значно ускладнилося.

І тим не менше, для Концерну є принциповим виконати всі зобов’язання перед державою в рамках уже підписаних контрактів і доставити потрібну військовим техніку вчасно. 37 бойових машин піхоти Збройні сили отримають вчасно, – розповів генеральний директор концерну Айварас Абромавичус.

ЗСУ отримають 37 нових бойових машин. Фото

ukroboronprom.com.ua

ЗСУ отримають 37 нових бойових машин. Фото

ukroboronprom.com.ua

ЗСУ отримають 37 нових бойових машин. Фото

ukroboronprom.com.ua

ЗСУ отримають 37 нових бойових машин. Фото

ukroboronprom.com.ua

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Айварас Абромавічус
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Укроборонпром Збройні сили України
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