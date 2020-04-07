Держкомпанія "Укрспецекспорт" (входить до складу "Укроборонпрому") передасть для потреб ЗСУ 37 бойових машин БМП-1.

Як передає пресслужба "Укроборонпрому", поставки для Міноборони проходять за контрактом в рамках державного замовлення.

Незважаючи на обмеження в зв'язку з пандемією, машини були доставлені в Україну на минулому тижні з випередженням встановлених термінів. З 2 квітня розпочалася технічна інспекція машин.

"Постачальник та Міноборони максимально сприяли у виконанні цього важливого для обороноздатності держави контракту. Без синергії спільних дій в нинішніх умовах виконувати такі замовлення важко: ринки, де традиційно продається військова техніка та озброєння, працюють нестабільно, у зв’язку із закриттям кордонів більшості країн світу питання фізичних міжнародних поставок також значно ускладнилося.

І тим не менше, для Концерну є принциповим виконати всі зобов’язання перед державою в рамках уже підписаних контрактів і доставити потрібну військовим техніку вчасно. 37 бойових машин піхоти Збройні сили отримають вчасно, – розповів генеральний директор концерну Айварас Абромавичус.

ukroboronprom.com.ua

ukroboronprom.com.ua

ukroboronprom.com.ua

ukroboronprom.com.ua

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