'ЗСУ можуть повернутися': названо важливий нюанс відведення військ на Донбасі

Українські військові на Донбасі можуть у разі потреби оперативно повернутися на позиції в селищі Золоте, які вони залишають у результаті домовленості про розведення військ.

Про це в ефірі ObozTV розповів військовий експерт Владислав Селезньов. На його думку, такий крок буде зроблений, якщо обстріли триватимуть надалі.

Селезньов нагадав, що події, аналогічні нинішнім, уже відбувалися на Донбасі 7 жовтня 2016 року.

"У цей день у районі Золотого також проходило розведення сил і засобів. І через деякий час наші сили повернулися на ті позиції, які займали раніше, в зв'язку з тим, що з боку проросійських бойовиків у нашому напрямку постійно лунали обстріли. І для забезпечення безпеки жителів у цьому районі наші війська повернулися на ті самі позиції", – зазначив він.

За словами експерта, українське командування при розведенні сил враховує всі ризики: "Вони мають можливість, по-перше, оперативно повернутися на ті самі позиції, по-друге – всі території, які залишають українські війська, виходячи на нові рубежі, перебувають під пильним контролем наших військових".

Як пояснив Селезньов, позиції, на які виходять українські військові – ті самі, на які вони виходили в жовтні 2016 року.

"Відтоді проводилися певні роботи щодо облаштування тих позицій. Я не знаю, який зараз стан цих об'єктів і споруд, але в будь-якому випадку якщо процес розведення сил не буде зупинений, то штабу ООС треба буде докласти всіх зусиль для того, щоб перед початком зимового періоду забезпечити пристойні умови для розміщення українського військового персоналу", – наголосив він.

Також експерт нагадав, що в районах, звідки підуть бійці ООС, залишаться забезпечувати правопорядок представники Національної поліції, військово-цивільного співробітництва та інших структур.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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