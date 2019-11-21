ЗСУ дали жару терористам на Донбасі: з'ясувалися втрати ворога

Бійці Об'єднаних сил на Донбасі у середу, 20 листопада, знищили двох терористів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан-Штірліц. За його інформацією, ліквідовані терористи відносилися до дев'ятої і четвертої окремих мотострілкових бригад бойовиків.

Операція Об'єднаних сил на Донбасі ТСН

"Вірте у воїнів! Вірте у ЗС України!" – написав військовий, коментуючи новий успіх українських захисників на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупаційні війська Росії зазнали серйозних втрат у вівторок, 19 листопада, на Донбасі. Брати участь у боях проти української армії більше не зможуть три людини.

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