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21 листопада • оновлено в 07:31
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ЗСУ дали жару терористам на Донбасі: з'ясувалися втрати ворога

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Бійці Об'єднаних сил на Донбасі у середу, 20 листопада, знищили двох терористів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан-Штірліц. За його інформацією, ліквідовані терористи відносилися до дев'ятої і четвертої окремих мотострілкових бригад бойовиків.

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Операція Об'єднаних сил на Донбасі

Операція Об'єднаних сил на Донбасі

ТСН

"Вірте у воїнів! Вірте у ЗС України!" – написав військовий, коментуючи новий успіх українських захисників на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупаційні війська Росії зазнали серйозних втрат у вівторок, 19 листопада, на Донбасі. Брати участь у боях проти української армії більше не зможуть три людини.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
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