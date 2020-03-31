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31 березня • оновлено в 12:02
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/ Розслідування

ЗСУ дали відсіч на Донбасі: у терористів великі втрати

1.5т
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Російські окупанти на Донбасі 30 березня зазнали серйозних втрат живої сили і техніки. Більшість втрат були бойовими.

Як повідомив на своїй сторінці у Twitter офіцер ЗСУ Сергій Нещадим, терористи втратили п'ять осіб убитими, трьох пораненими і одну одиницю військової техніки.

"Орієнтовні втрати орків протягом доби склали 8 осіб і одну одиницю військової техніки. Безповоротні – 5. Четверо – 3 ОМСБр 2 АК РФ, бойові, ймовірно в результаті обстрілу, один – 4 ОМСБр, небойові, ймовірно в результаті необережного поводження з вибуховими пристроями", – написав захисник України.

Терорист "ДНР"

Терорист "ДНР"

"Деловая столица"

"Санітарні – 3. Двоє – 4 ОМСБр: один бойовий, ймовірно в результаті обстрілу, один ймовірно через необережне поводження з вибуховими пристроями. Один – 9 ОШМСП 1 АК РФ, ймовірно в результаті обстрілу. Також знищена одна МТЛБ (7 ОМСБр 2 АК РФ, в результаті обстрілу)", – додав офіцер ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 березня терористи Росії на Донбасі також зазнали серйозних втрат. Один окупант помер, один отримав небойове поранення, двоє – бойові. Крім того, в результаті обстрілу був знищений один ворожий "Урал".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Всегда приятно узнать об очередных подохших лаптеносах
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
довгань жгёт
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Golan Sim
Golan Sim
Нашего "свиноарыйця" штырлиця сменил новый тролль по имени нещадимый, который лёжа ни диване рисует новые "пэрэмохи" ))
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