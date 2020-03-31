ЗСУ дали відсіч на Донбасі: у терористів великі втрати

Російські окупанти на Донбасі 30 березня зазнали серйозних втрат живої сили і техніки. Більшість втрат були бойовими.

Як повідомив на своїй сторінці у Twitter офіцер ЗСУ Сергій Нещадим, терористи втратили п'ять осіб убитими, трьох пораненими і одну одиницю військової техніки.

"Орієнтовні втрати орків протягом доби склали 8 осіб і одну одиницю військової техніки. Безповоротні – 5. Четверо – 3 ОМСБр 2 АК РФ, бойові, ймовірно в результаті обстрілу, один – 4 ОМСБр, небойові, ймовірно в результаті необережного поводження з вибуховими пристроями", – написав захисник України.

Терорист "ДНР" "Деловая столица"

"Санітарні – 3. Двоє – 4 ОМСБр: один бойовий, ймовірно в результаті обстрілу, один ймовірно через необережне поводження з вибуховими пристроями. Один – 9 ОШМСП 1 АК РФ, ймовірно в результаті обстрілу. Також знищена одна МТЛБ (7 ОМСБр 2 АК РФ, в результаті обстрілу)", – додав офіцер ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 березня терористи Росії на Донбасі також зазнали серйозних втрат. Один окупант помер, один отримав небойове поранення, двоє – бойові. Крім того, в результаті обстрілу був знищений один ворожий "Урал".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram