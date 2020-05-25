ЗСУ дали бій військам Росії на Донбасі: у ворога великі втрати

Натомість у відповідь на атаку воїни ЗСУ знищили двох російських окупантів та щонайменше двох поранили

Минулої доби, 24 травня, збройні формування Російської Федерації вдалися до масованої атаки на Донбасі й 12 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, однак отримали потужну відсіч.

За даними розвідки, воїни ЗСУ знищили двох російських окупантів та щонайменше двох поранили. Натомість жоден український захисних не постраждав, інформує пресцентр ООС на сторінці у Facebook.

Зазначається, що противник застосовував для обстрілів заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Війна на Донбасі

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив вісім обстрілів:

в околицях Кам’янки – зі 122-мм артилерійських систем;

поряд із Авдіївкою – з мінометів 82-го калібру, випустивши 20 мін, а також із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

біля Красногорівки – з 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Новотроїцького і тричі біля Старогнатівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

поблизу Водяного – з мінометів 120 мм та 82 мм, випустивши 13 мін.

Чотири обстріли загарбників було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

двічі біля Оріхового – зі 120-мм мінометі, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

двічі неподалік Новолуганського – зі ствольної артилерії 122 калібру, випустивши 30 снарядів, а також з мінометів 120-го та 82-го калібрів – 26 боєприпасів.

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 24 травня mediarnbo.org

"Агресивна та злочинна поведінка російських найманців викликала негайну реакцію з боку Об’єднаних сил – вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів наші підрозділи рішуче подавили ворожу активність. Українські воїни завжди готові надати ворогу адекватну й невідворотну відповідь", – йдеться у повідомленні штабу ООС.

Водночас від початку цієї доби російські збройні формування знову порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Піски вони вели вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Мар’їнки – зі станкових протитанкових гранатометів.

За нинішню добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил теж не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Як повідоляв OBOZREVATEL:

23 травня російські окупанти на Донбасі поранили одного українського захисника та відкривали вогонь 11 разів. Однак ЗСУ вдалося вгамувати окупантів, знищивши 4 їхніх найманців та поранивши ще 7.

Також російські терористи на Донбасі здійснили артилерійський обстріл будівель мирних жителів поблизу лінії зіткнення.

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