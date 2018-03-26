"Зрізайте не вуха": спливло приватне про спійману в Херсоні "офіцера ДНР"

У мережі знайшлися особисті фотографії "офіцера" так званих спецслужб ДНР Елліни Борозенной, яку 25 березня вдалося затримати в Херсоні .

Терористка зареєструвалася в соцмережі "ВКонтакте" під прізвищем чоловіка - Калиниченко. При цьому більшість свіжих фотографій на її сторінці зроблені з Криму, де у Борозенної живе рідня по чоловікові.

Також в мережі є агітаційні відео з Борозенною. На них вона представляється "командиром окремого тактичного взводу антиснайпер" Сталінград". Втім, крім відео з Борозенною, знайти інших згадок про цей загін "Обозревателю" так і не вдалося.

На одному з відео "командир антиснайперів" просить "чоловіків Донбасу дарувати своїм жінкам на 8-е березня не банальні квіти, а шеврони з убитих українських солдат". При цьому Борозенна козиряє відзнаками добровольчих батальйонів "Донбас", "Азов", "Айдар" та інших, які вона буцімто дістала у бою.

"Чи не ріжте вуха, а зрізайте краще шеврони", - заявила Борозенная.

Відзначимо, що терористка, думаючи що її злочини забуті, приїхала з території анексованого півострова Крим і намагалася отримати в Херсоні біометричний паспорт громадянина України.

При цьому вона змінила імідж, але була визначена завдяки програмі розпізнавання осіб "Identigraf".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше СБУ спіймала ватажка розвідки "ЛНР" .