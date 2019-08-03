Зрадив Україну: на Донбасі ліквідували терориста "ДНР". Фото

На Донбасі ліквідували чергового терориста "ДНР", який воював проти Збройних сил України.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), показавши фото бойовика. "Все буде Україна і перемога за нами!" – написав він.

Так, 2 липня в районі н.п. Нижнє Лозове (Донецька область) був убитий Анатолій Тищенко (позивний "Нічник").

Ілюстрація. Терористи "Л/ДНР" на Донбасі Преса України

Згідно з даними волонтерського сайту "Миротворець", терорист народився 29.08.1987 у Луганській області.

Анатолій Тищенко ("Нічник") миротворець

Анатолій Тищенко ("Нічник") миротворець

Анатолій Тищенко ("Нічник") миротворець

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше контррозвідка СБУ розсекретила російського найманця Михайла Шляніна з позивним "Ректор", який тренував терористів "ДНР" і влаштував штурм Мар'їнки.

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