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Зрадив Україну: на Донбасі ліквідували терориста "ДНР". Фото

1.7т Читати матеріал російською

На Донбасі ліквідували чергового терориста "ДНР", який воював проти Збройних сил України.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), показавши фото бойовика. "Все буде Україна і перемога за нами!" – написав він.

Так, 2 липня в районі н.п. Нижнє Лозове (Донецька область) був убитий Анатолій Тищенко (позивний "Нічник").

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Ілюстрація. Терористи "Л/ДНР" на Донбасі

Ілюстрація. Терористи "Л/ДНР" на Донбасі

Преса України

Згідно з даними волонтерського сайту "Миротворець", терорист народився 29.08.1987 у Луганській області.

Анатолій Тищенко ("Нічник")

Анатолій Тищенко ("Нічник")

миротворець

Анатолій Тищенко ("Нічник")

Анатолій Тищенко ("Нічник")

миротворець

Анатолій Тищенко ("Нічник")

Анатолій Тищенко ("Нічник")

миротворець

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше контррозвідка СБУ розсекретила російського найманця Михайла Шляніна з позивним "Ректор", який тренував терористів "ДНР" і влаштував штурм Мар'їнки.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" Новини ДНР ДНР Новини ЛНР Новини Донбасу смерть фотографии ООС
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Golan Sim
Golan Sim
Политика XXI века - США хочет воевать с Россией, но при этом одержать "победу" ценой жизни последнего украинца. Дико, но это факт! Вопиющий и позорный факт в нашей украинской современной политической истории.
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Суки перемирие с фашистом штырлицом невозможно
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Федоров Кирил, отец Федор,покайся ,окаянный!))
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