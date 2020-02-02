Зрадив присягу і втік до РФ: на Житомирщині зловили прикордонника-дезертира

У Житомирській області затримали колишнього прикордонника, який перебував у розшуку за дезертирство й майже п’ять переховувався на території Російської Федерації.

Водночас через дружину він намагався отримати підроблений український паспорт. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Йдеться про військовослужбовця Житомирського прикордонного загону, який у березні 2015 року зрадив присягу. Зокрема, після відпустки він не повернувся на місце проходження служби, натомість поїхав до Росії, де й переховувався від слідства.

На Житомирщині затримали експрикордонника, який дезертирував в РФ

За даними СБУ, зі свого боку дружина дезертира – експрацівниця правоохоронних органів – пропонувала чиновнику хабара в розмірі 300 доларів. Вона просила, щоб той посприяв її чоловіку в оформленні фіктивного паспорта громадянина України, а також індивідуального податкового номера.

"Для отримання фальшивих документів дезертир нелегально перетнув держкордон із РФ і прибув на територію нашої країни", – йдеться в повідомленні.

На Житомирщині затримали дезертира ssu.gov.ua

Так, правоохоронці затримали чоловіка і його дружину у відділенні Державної міграційної служби у Житомирській області, куди зловмисники прийшли для отримання обіцяних "документів".

Експрикордонник майже 5 років переховувася від слідства в РФ ssu.gov.ua

Нині в межах кримінального провадження за ч. 4. ст. 27 та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Через дружину він намагався отримати підроблений український паспорт ssu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, до Росії втік колишній працівник СБУ Василь Прозоров. Він зізнався, що після Майдану працював на країну-агресорку.

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