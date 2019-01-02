Зовсім молодий! У мережі показали першу втрату ЗСУ на Донбасі в 2019 році

У зоні проведення ООС на Донбасі 1 січня 2019 загинув боєць 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Микола Голубєв.
Як повідомляється в Twitter на сторінці блогера "Конопляний Джмелик", хлопець був родом з міста Волочиськ Хмельницької області.
Захисник України загинув в результаті мінометного обстрілу, йому було всього 20 років.
Перша Втрата 2019 року. Стало відоме имя військовослужбовця, Який загінув на передовій 1 січня внаслідок мінометного обстрілу. Це 20-річний солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Микола Голубєв (1998 р.н.) Із міста Волочиськ Хмельницької області. pic.twitter.com/mYAoIxCxp8- Конопляний Джмелик (@ dmitrosel007) 2 січня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в мережі було опубліковано поіменний повний список бійців ЗСУ, які загинули на Донбасі в 2018 році. Всього життя за Україну віддали 133 військовослужбовців.
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