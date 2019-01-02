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Зовсім молодий! У мережі показали першу втрату ЗСУ на Донбасі в 2019 році

2.1тЧитати матеріал російською

У зоні проведення ООС на Донбасі 1 січня 2019 загинув боєць 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Микола Голубєв.

Як повідомляється в Twitter на сторінці блогера "Конопляний Джмелик", хлопець був родом з міста Волочиськ Хмельницької області.

Захисник України загинув в результаті мінометного обстрілу, йому було всього 20 років.

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Зовсім молодий! У мережі показали першу втрату ЗСУ на Донбасі в 2019 році

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в мережі було опубліковано поіменний повний список бійців ЗСУ, які загинули на Донбасі в 2018 році. Всього життя за Україну віддали 133 військовослужбовців.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Зато он теперь лично сможет поздравить Степана Бандеру с днём рождения.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Хорошая новость. Дегенератом меньше.
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