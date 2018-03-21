"Золотий" генерал, який погорів на хабарі, похвалився закриттям справи в САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо екс-начальника Департаменту поліції охорони Нацполіції України генерала поліції 3-го рангу Сергія Будника, який підозрювався у хабарництві.

"САП закрила справу п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК, тобто в зв'язку з відсутністю в моїх діях складу кримінального правопорушення", - повідомив Будник "Українським новинам".

Як зазначає видання "Преступности.НЕТ", 5 грудня 2017 року Генпрокуратура передала кримінальне виробництво за підслідністю до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у зв'язку зі змінами до Кримінального процесуального кодексу. 15 березня САП закрила кримінальне провадження згідно з пунктом 2 частини 1 статті 284 КПК України ("Встановлено відсутність складу кримінального злочину").

Нагадаємо, 22 серпня 2017 року поліція затримала начальника департаменту поліції охорони Сергія Будника за підозрою в отриманні 96 тис. гривень хабара. У підозрюваного за місцем проживання було вилучено 16 золотих злитків, 44 тис. доларів, 11,5 тис. євро.

Незабаром Будник вийшов під заставу і успішно оскаржив своє усунення з посади, але був звільнений.