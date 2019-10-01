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1 жовтня • оновлено в 22:08
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/ Розслідування

Оновлений ЄДАПС ''продавлює'' у Зеленського перевипуск паспортів

6.3т Читати матеріал російською

Консорціум ЄДАПС, який зараз відомий під брендом IІG, планує перевипустити 15 мільйонів паспортів українців. Компанія відома своїми корупційними схемами і раніше вже втрапляла у скандальні історії.

Як заявив генеральний директор IIG Андрій Первушин у матеріалі РБК, фірма націлилися не тільки на друк документів, але і на повну розробку програмного забезпечення.

"Компанія готова не тільки взяти на себе виробництво нових паспортів, а й розробити програмне забезпечення для державних структур, а також взятися за гарантування безпеки баз даних і самих документів, що випускаються", – зазначено у публікації.

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Також в IIG лобіюють отримання права на виробництво техпаспортів, акцизних марок і багато іншого.

ЄДАПС

ЄДАПС

antydot.info

"Головне для держави – не зупинятися на шляху до цифрового майбутнього. Права, техпаспорти, акцизні марки – рівень безпеки і функціональності цих документів може бути істотно вдосконалений. У IIG вже сьогодні володіють технологіями, що дозволяють це зробити. Питання лише у політичній волі та бажанні української влади впроваджувати інновації в життя", – йдеться у матеріалі.

При цьому ідея маскується під брендом "цифрової держави". "Україна фактично готова до впровадження електронної держави. На цьому шляху лишилася одна перешкода – це базова (первинна) ідентифікація, починаючи з народження дитини, – зазначає Первушин. – І поки в Україні не буде високого рівня поширення цього механізму серед населення, не можна говорити про масове впровадження "електронної держави".

Зазначимо, IІG створена власником консорціуму ЄДАПС Юрієм Сидоренком, а також колишніми працівниками його компанії.

ЄДАПС заробляв близько 8 мдрд грн за рахунок друку документів суворої звітності. Це більша частина документів, починаючи від акцизів, паспортів і закінчуючи шкільними атестатами. Приватна структура фактично видавила з ринку державний комбінат "Україна" і за допомогою зв'язків в МВС отримала особливі права.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Злочини в ЄДАПС визнали українські правоохоронці. Так, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що апарат МВС протягом 2010-2013 років у консорціуму ЄДАПС закупив бланки посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів за ціною, яка в середньому вчетверо перевищувала собівартість. Відомство віддало "зайвих" 300 млн грн! І це тільки водійські посвідчення – крихітна частина корупційного бізнесу, який намагається повернутися в Україну.

  • Власник же компанії Юрій Сидоренко, а також його партнери звинувачуються в корупції навіть у США.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Місце
Україна Київ
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Частная структура фактически выдавила с рынка государственный комбинат "Украина" и с помощью связей в МВД получила особые права..." () Это и есть конкуренция при капитализме, а как вы хотели? Ещё ей надо передать права на печать банкнот (гривен). Да и вообще все государство надо передать на аутсорсинг, хотя похоже оно давно передано.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
и тут опг зеленского рулит! Украина ничего не подписывала и не собирается а то что подписало опг зеленского и убийца Гонгадзе нас мало интересует!через 4 года мы их икинем и они займут свои почетные места на Зоне!
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