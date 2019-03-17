"Зобов'язані звільнити Україну": пособник Стрєлкова проговорився про плани "Л/ДНР"

Ігор Друзь, екс-радник колишнього "міністра оборони Донецької народної республіки" Ігоря Стрєлкова (Гріркіна), заявив, що якщо "Л/ДНР" не "звільнять" Україну, то вона і далі "буде зброєю проти них".

"Я вже не кажу про те, що ми духовно і морально зобов'язані звільнити уярмлену землю Русі", — сказав терорист на презентації книги "Війна в 16" в окупованому Севастополі.

Український політтехнолог Олексій Голобуцький у своєму Telegram-каналі прокоментував ці слова.

"Роль кривавих "визволителів" для них уже звична. Інша справа, що нам уже досить допускати таке "асвабаждєніє", — написав Голобуцький.

"До речі, таке щире зізнання про плани дуже добре пояснює, чому на нашій землі не місце жодному пам'ятнику імперським "асвабадітєлям" — тому що вони всі йшли з такою ж метою. "Звільнити" Україну від нас", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін разом із ватажком "ЛНР" Леонідом Пасічником нещодавно поїхали в анексований Крим, сподіваючись на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!