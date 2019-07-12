Януковича виправдають? Чим загрожує зняття санкцій ЄС

Рішення суду Європейського Союзу про зняття низки санкцій з колишнього президента України Віктора Януковича і його найближчого оточення викликало небувалий резонанс.

Тепер політик-втікач може позбутися всіх обмежень. А, можливо, і повернутися в Україну.

Чому були скасовані санкції стосовно команди Януковича і що буде далі – з'ясовував OBOZREVATEL.

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Суд ЄС скасував санкції стосовно Віктора Януковича та його найближчого оточення. Причина в тому що "українська сторона не надала реальних доказів злочинів";

Команда юристів Януковича вже готується до скасування інших санкцій, накладених на них все тим же ЄС і Канадою;

Експерти прогнозують, що найближчими роками санкції можуть остаточно зняти, якщо не з'являться реальні докази.

Чому з Януковича зняли санкції

Відразу після втечі Віктора Януковича і його найближчого оточення з України у 2014 році, прокуратура спільно з міжнародними судами почала вивчати можливі факти корупції та порушення закону.

Розслідування ведуться щодо:

Віктора Януковича,

його сина Олександра,

колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка,

експрем'єр-міністра Сергія Арбузова,

колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки та його сина Артема,

ексглави адміністрації президента Андрія Клюєва.

Їх внесли до санкційного списку Європейського Союзу ще у 2014 році на підставі кримінального провадження в Україні з розслідування злочинів у зв'язку із розкраданням українських державних коштів та їхнім незаконним переміщенням за межі країни. Йшлося про махінації з мільярдами гривень, успішно ввезеними командою і вкраденими з бюджету. Тобто всі рахунки на території країн ЄС були заморожені.

Віктор Янукович

Таке рішення неодноразово продовжувалося на один рік на тій підставі, що українська влада притягала їх до кримінальної відповідальності за незаконне привласнення державних коштів або активів. Щоправда, команда втікачів також не сиділа склавши руки. Їхні юристи неодноразово подавали позови до Суду ЄС з вимогою переглянути рішення.

11 липня 2019 року Суд встав на бік втікачів і скасував розмороження активів. Рішення стосується санкцій, продовження яких здійснювалося Радою ЄС протягом 2016-2018 років.

Наявні ж обмеження ЄС щодо 12 колишніх українських чиновників та їхнього найближчого оточення були продовжені у березні 2019 року і залишаються в силі.

Все ще діє, наприклад інші санкції. Так, у другій половині березня уряд Канади продовжив дію економічних обмежень проти колишнього президента України Віктора Януковича і його 15 соратників. Там, щоправда, список набагато ширший.

У команді експрезидента скасування обмежувальних заходів з боку ЄС уже назвали перемогою, заявивши, що причина цьому – відсутність реальних претензій з боку української влади.

"За 5 років жодних матеріалів про причетність Віктора Федоровича, Олександра Вікторовича до інкримінованих їм злочинів Україні надано не було. Не тільки захисникам, а й суспільству Генеральна прокуратура не надала жодних доказів", – заявив у коментарі OBOZREVATEL адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк.

У Генпрокуратурі ж зазначають, що до цієї справи не мають жодного відношення. "Рішення суду ЄС жодним чином не вплине на хід розслідувань щодо згаданих осіб, що здійснюються правоохоронними органами України. Варто зазначити, що наявні санкції ЄС щодо 12 колишніх українських чиновників та їхнього найближчого оточення були продовжені у березні 2019 року і залишатися в силі", – наголосила прес-секретар ГПУ Лариса Сарган.

Європейський Суд АіФ

Що чекає далі

Скасування санкцій з боку Суду ЄС свідчить відразу про декілька тенденцій.

По-перше, правоохоронні органи не змогли зібрати достатньої кількості доказів корупції втікачів.

"У 2014 році після втечі Януковича і його команди санкції європейці накладали на "доброму слові". Це були політичні санкції, які багато в чому конвертувалися в економічні. Обмеження наклали, але все одно необхідно було надати докази провини цих чиновників, кожного. А що за фактом маємо? Які вироки є в Україні, крім державної зради Віктора Януковича? Нічого. Ось тому європейці всі рішення скасовують", – розповів OBOZREVATEL засновник неурядової організації StateWatch Олександр Лемен.

По-друге, Європейський Союз налаштований на пом'якшення тиску на експолітиків часів Віктора Януковича. Це пов'язано як із сильним лобі останніх, так і з загальнополітичними причинами (повернення Росії до Парламентської асамблеї та інше).

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Аналогічної позиції дотримується і лідер громадського руху "Рідна країна" Микола Томенко. "Європейці чудово розуміють, що в Україні відбулася зміна влади і можна спокійніше реагувати на ситуацію... Очевидно, тепер вони зреагували на те, що серйозних і переконливих доказів українські правоохоронні органи не знайшли. І, відповідно, вони знімають санкції. Думаю, це не перше і не останнє рішення", – наголосив Томенко у ефірі ObozTV.

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