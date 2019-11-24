Знову "Новачок": розкрилися імена людей Путіна, які намагалися отруїти відомого бізнесмена

Вісім офіцерів ГРУ Росії мають відношення до спроби отруєння болгарського збройового бізнесмена Омеляна Гебрєва у 2015 році за допомогою отрути "Новачок".

Про це йдеться в спільному розслідуванні Bellingcat, The Insider і Der Spiegel, де уточнюється, що жертвами також стали син підприємця і директор його фірми.

Омелян Гебра - розкриті особистості Грушники The Insider

"У 2019 слідчі ідентифікували на записах відеокамер, встановлених на парковці готелю, офіцера ГРУ Дениса Сергєєва (оперативне ім'я – Сергій Федотов). Того самого, який прибув до Британії разом із "Башировим" і "Петровим" в день отруєння Скрипалів. А лабораторія Гельсінського університету, що спеціалізується на хімічній зброї, змогла виявити в організмі Гебрєва сліди двох органофосфатів, які свідчили про те, що підприємця намагалися вбити нервово-паралітичною речовиною, що належать до родини "Новачка", – йдеться в матеріалі.

Офіцери ГРУ, які отруїли Омеляна Гебрєва theins

Уточнюється, що група отруйників приїжджала до Болгарії тричі. Вперше – у лютому 2015 року: Сергій Федотов (реальне ім'я - Денис Сергєєв), Сергій Павлов (Сергій Лютенко) та Георгій Горшков (Петро Борисов).

Збіг у базі: Сергій Лютенко bellingcat

Збіг по базі – Сергій Лютенко bellingcat

Пізніше їх змінила трійця в складі Івана Лебедєва (Іван Терентьєв), Миколи Кононіхіна (Микола Єжов), Олексія Нікітіна (Олексій Калінін). Вони також пробули близько тижня (з 26 лютого до 8 березня). Слідом до Болгарії прибули Володимир Попов (Володимир Моісеєв), відомий за своєю участю в невдалій спробі перевороту в Чорногорії.

Збіги у базі: Микола Кононихін bellingcat

Вдруге група приїжджала під час отруєння. Федотов, Павлов і Горшков прибули 24 квітня й полетіли в день замаху, 28 квітня. Втретє Федотов прилетів у компанії з Данилом Степановим (Данилом Капраловим) 23 травня.

Збіги у базі: Данило Капралов bellingcat

"За однією з версій, Гебрєв став мішенню ГРУ в результаті провокації, яка змусила Кремль подумати, що він продавав зброю американським союзникам у Сирії. У 2015 році ряд болгарських виробників озброєнь конкурували за американські контракти на поставку зброї сирійським повстанцям. Гебрєв стверджує, що його компанія Emco в цьому участі не брала, так як його основні клієнти – Індія та країни Північної Африки – вимагали великих поставок і всі ресурси йшли на те, щоб виконати зобов'язання перед ними", – додали розслідувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розвідувальні служби декількох західних країн вирахували, що в Росії працює елітний підрозділ ГРУ, що "проводить скоординовану кампанію по дестабілізації Європи".

Підрозділ №29155 мав відношення до зміни правлячих кіл у Молдові, отруєння болгарського бізнесмена Омеляна Гебрєва, до спроби держперевороту в Чорногорії і отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері (Британія).

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