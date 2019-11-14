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14 листопада • оновлено в 12:36
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"Знищить Кримський міст!" На росТБ злякалися українських ракет "Нептун"

1.9т
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На російському пропагандистському телебаченні присвятили окремий сюжет українським крилатим ракетам "Нептун". Рупори Кремля занепокоїлися тим, що ця зброя може знищити незаконно побудований Кримський міст.

Також вони уїдливо припустили, що новітня українська зброя існує тільки на картинках. Бурхливе обговорення "Нептуна" пропагандисти влаштували в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Дуже хотілося б показати вам ракету. Це до розмови про те, що нам слід було б помиритися. У вас начебто новий український президент. Ракета чому червона, ніхто не знає. Це всього лише картинка", – роздратовано висловилася скандальна ведуча Ольга Скабєєва.

Ракети "Нептун" показали на "Россия 1"

Ракети "Нептун" показали на "Россия 1"

Скріншот відео

Новини
В Україні вперше показали потужний ракетний комплекс "Нептун"

Зі свого боку її чоловік Євген Попов єхидно додав, що взагалі вважає "Нептун" мультиком. Скабєєва підхопила цю фразу і продовжила заспокоювати себе тим, що в України нібито не може бути такої потужної зброї.

"Це мультиплікаційний фільм. Ми побачимо і розбіжимося! Але ця ракета у рамках офіційної заяви Турчинова повинна не просто знищити щось, якусь агресивну ціль! Вона, зрозуміло, повинна знищити найперше міст!" – нервово наголосила топпропагандистка Кремля.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Росія
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Громозека Иван
Громозека Иван
Интересно было бы посмотреть на долбо*ба который решится запустить ракету по мосту...
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4
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ага,прям обосццались все,вы рагули какие то невменящки,азартно хвастаетесь тем чего у вас еще нет,а у других уже есть,и считается уже устаревающим,какой смысл брызгать слюной?
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5
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Прям таки "нервно", "забеспокоились" и "закатили истерику". От дикой обезьяны с гранатой по соседству у России есть С-400
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