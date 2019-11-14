"Знищить Кримський міст!" На росТБ злякалися українських ракет "Нептун"

На російському пропагандистському телебаченні присвятили окремий сюжет українським крилатим ракетам "Нептун". Рупори Кремля занепокоїлися тим, що ця зброя може знищити незаконно побудований Кримський міст.

Також вони уїдливо припустили, що новітня українська зброя існує тільки на картинках. Бурхливе обговорення "Нептуна" пропагандисти влаштували в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Дуже хотілося б показати вам ракету. Це до розмови про те, що нам слід було б помиритися. У вас начебто новий український президент. Ракета чому червона, ніхто не знає. Це всього лише картинка", – роздратовано висловилася скандальна ведуча Ольга Скабєєва.

Ракети "Нептун" показали на "Россия 1" Скріншот відео

Зі свого боку її чоловік Євген Попов єхидно додав, що взагалі вважає "Нептун" мультиком. Скабєєва підхопила цю фразу і продовжила заспокоювати себе тим, що в України нібито не може бути такої потужної зброї.

"Це мультиплікаційний фільм. Ми побачимо і розбіжимося! Але ця ракета у рамках офіційної заяви Турчинова повинна не просто знищити щось, якусь агресивну ціль! Вона, зрозуміло, повинна знищити найперше міст!" – нервово наголосила топпропагандистка Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

нова українська ракета "Нептун" призначена для ураження бойових кораблів і транспортних суден в ударних групах. Зброя не тільки не поступається за характеристиками аналогічному російському озброєнню, а й значно перевершує його за багатьма показниками.

У мережі з'явилося відео вдалого випробування ракети "Нептун", яка буде поставлена на озброєння Військово-морських сил ЗСУ.

Раніше екссекретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що українські крилаті ракети "Нептун" здатні за лічені хвилини знищити незаконно збудований Росією Кримський міст.

Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що ракетні комплекси "Вільха-М" і "Нептун" успішно проходять всі етапи випробувань і у плановому порядку надходитимуть на озброєння української армії.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал