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Знищили знаряддя вбивства українців: стало відомо, що рвонуло у Донецьку

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Потужний вибух у Донецьку, який пролунав вранці 19 червня, знищив самохідну артилерійську установку (САУ), яка раніше вела обстріли українських територій.

Про це повідомив у ефірі ObozTV колишній військовий розвідник, працівник фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

"Пам'ятаєте, нещодавно російські окупаційні війська обстрілювали населений пункт Мар'їнка, де постраждали місцеві жителі? Вибух у Донецьку — це самоліквідована батарея САУ, калібром 152 мм. Це три одиниці, які саме стріляли по Мар'їнці", — розповів волонтер.

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Як і ким саме була ліквідована установка — самими терористами чи українськими військами — Римарук не уточнив.

"Я поки не можу розголошувати всю інформацію. Ця техніка знищена. Вона ніколи більше не стрілятиме у бік української території", — зазначив він.

САУ 2С3 "Акація" — самохідна гаубиця калібру 152-мм

САУ 2С3 "Акація" — самохідна гаубиця калібру 152-мм

oruzhie.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, вибух у Донецьку 19 червня налякав місцевих жителів. За словами очевидців, такого "гарячого" ранку у місті не було давно. У соцмережах пишуть, що вибух трапився поблизу Петровського виконкому.

Масований обстріл терористами селища Мар'їнка під Донецьком трапився 14 червня. В результаті серйозно постраждали мирні жителі (серед них 8-річна дитина), були зруйновані їхні будинки.

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Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктПряма трансляціяЕфіри Oboz TVОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Андрій Римарук
Місце
Україна
Теги
Донецька областьвибухООС
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Южный Гарик
Южный Гарик
обоз чистит комменты.... про очередную выдуманную перемогу
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