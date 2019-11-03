Головна Новини
3 листопада • оновлено в 10:39
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Ховали на гауптвахті: з'явилися дані про зниклих на Донбасі бійців "Азову"

3.2т Читати матеріал російською

Після захоплення в полон терористами "ДНР" 27 серпня 2014-го біля с. Роза на Донбасі двоє бійців "Азову" – Роман Біленький та Максим Худан – були вивезені на територію РФ.

Про це на сторінці у Facebook повідомив колишній перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. Він підкреслив, що намагається знайти українців, місцезнаходження яких наразі невідоме. Разом із цими бійцями також зник Микола Самофалов.

"Там [у Росії] деякий час утримувалися в слідчому ізоляторі Лефортово, а потім довгий час їх ховали на військовій гауптвахті", – уточнив Аброськін.

Новини
Сили ООС на Донбасі обстріляли зі забороненої зброї: є поранені

За деякими даними, як додав він, росіяни влаштували судовий розгляд проти військових і засудили їх на тривалий термін, проте деталі справи невідомі.

Микола Самофалов, Роман Бєлєнький і Максим Худан

Микола Самофалов, Роман Бєлєнький і Максим Худан

Колаж

Аброськін також розповів, що був особисто знайомий із Худаном. За кілька років до того, як відправитися на схід України, зниклий військовий працював у карному розшуку.

"Він мені розповів, що прийшов служити в "Азов" після Революції Гідності, де підтримав тисячі наших громадян; що служить у розвідці, тому що він – колишній опер і має хоча б якесь уявлення про розвідку... Минуло багато років , але він не змінився, такий, як і раніше, гіперактивний, готовий до всього, готовий наступати", – написав Аброськін.

Після того, як бійці потрапили в полон, Худана показали на телебаченні "ДНР", "потім провели його разом з усіма нашими полоненими головною вулицею Донецька і після цього про Макса немає інформації".

У Худана залишилася дружина і маленький син, який народився вже тоді, коли батько був у полоні.

Раніше OBOZREVATEL публікував 10 історій і фото воїнів-героїв, які загинули в жовтні на Донбасі. Наймолодшому було всього 22 роки, найстаршому – 41.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР Новини Донбасу "Азов" ДНР
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
22
3
Смішно
0
Цікаво
18
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel