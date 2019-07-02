Зниклі в Криму українські катери знайшлися. Фото

Захоплені Росією в Криму українські військові катери знайшлися на стоянці суден "Генмол" в Керчі, проте їх перемістили.
Про це в Twitter повідомляє користувач RoksolanaToday & Крим25%. Відзначається, що катера "Нікополь" (P176) і "Бердянськ" (U175) та буксир "Яни Капу" (А947) були переміщені зі стоянки.
"Дійсно, на місці, де вони були відразу, кораблів немає. Але з іншого ракурсу видно - два катери (Р176 видно бортом з номером) стоять біля основи причальної стінки, накриті маскувальною сіткою, а в самому кінці між судном 840 і іржавим кораблем стоїть буксир "Яни Капу" на Генмолі ", – йдеться в повідомленні.
Захоплені Росією українські катери
Захоплені Росією українські катери
Захоплені Росією українські катери
Нагадаємо, 25 червня стало відомо, що військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу", зникли зі стоянки судів "Генмол" в Керчі. У прес-службі прикордонного управління ФСБ Росії публічно не повідомляли про переміщення захоплених українських військових кораблів і буксира.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 члени їх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
27 листопада окупаційна влада Криму почали обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. 15 українських моряків були Арестова ни на два місяці.
28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ять офіцерів ВМС.
Всі 24 захоплених українських моряків визнали себе військовополоненими.
Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських корабля і відпустити полонених моряків.
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