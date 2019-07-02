Зниклі в Криму українські катери знайшлися. Фото

Захоплені Росією в Криму українські військові катери знайшлися на стоянці суден "Генмол" в Керчі, проте їх перемістили.

Про це в Twitter повідомляє користувач RoksolanaToday & Крим25%. Відзначається, що катера "Нікополь" (P176) і "Бердянськ" (U175) та буксир "Яни Капу" (А947) були переміщені зі стоянки.

"Дійсно, на місці, де вони були відразу, кораблів немає. Але з іншого ракурсу видно - два катери (Р176 видно бортом з номером) стоять біля основи причальної стінки, накриті маскувальною сіткою, а в самому кінці між судном 840 і іржавим кораблем стоїть буксир "Яни Капу" на Генмолі ", – йдеться в повідомленні.

Захоплені Росією українські катери Twitter

Захоплені Росією українські катери Twitter

Захоплені Росією українські катери Twitter

Нагадаємо, 25 червня стало відомо, що військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу", зникли зі стоянки судів "Генмол" в Керчі. У прес-службі прикордонного управління ФСБ Росії публічно не повідомляли про переміщення захоплених українських військових кораблів і буксира.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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