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Зниклі в Криму українські катери знайшлися. Фото

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Захоплені Росією в Криму українські військові катери знайшлися на стоянці суден "Генмол" в Керчі, проте їх перемістили.

Про це в Twitter повідомляє користувач RoksolanaToday & Крим25%. Відзначається, що катера "Нікополь" (P176) і "Бердянськ" (U175) та буксир "Яни Капу" (А947) були переміщені зі стоянки.

"Дійсно, на місці, де вони були відразу, кораблів немає. Але з іншого ракурсу видно - два катери (Р176 видно бортом з номером) стоять біля основи причальної стінки, накриті маскувальною сіткою, а в самому кінці між судном 840 і іржавим кораблем стоїть буксир "Яни Капу" на Генмолі ", – йдеться в повідомленні.

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Захоплені Росією українські катери

Захоплені Росією українські катери

Twitter

Захоплені Росією українські катери

Захоплені Росією українські катери

Twitter

Захоплені Росією українські катери

Захоплені Росією українські катери

Twitter

Нагадаємо, 25 червня стало відомо, що військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу", зникли зі стоянки судів "Генмол" в Керчі. У прес-службі прикордонного управління ФСБ Росії публічно не повідомляли про переміщення захоплених українських військових кораблів і буксира.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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