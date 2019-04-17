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Зникли гільзи? У справі про стрілянину на посту на Одещині сплив дивний нюанс

1.7тЧитати матеріал російською

Після збройного нападу на вантажному пункті контролю ваги авто на Київській трасі в Одеській області з місця злочину зникли гільзи.

Таку заяву зробила активіста Олеся Голодюк, яка раніше також опублікувала на своїй сторінці в Facebook відео з камер спостереження. За її словами, до зникнення боєприпасів причетний інспектор Патрульної поліції Одещини Олександр Латиш.

"Якимось дивним чином розстріляли людей на посту саме в його зміну. І ще більше дивує, що саме після його появи на місці злочину, зникли гільзи. Гільзи були зафіксовані у прямому ефірі", — підкреслила вона.

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Зникли гільзи? У справі про стрілянину на посту на Одещині сплив дивний нюанс

Facebook Олесі Голодюк

Голодюк стверджує, що раніше він перешкоджав роботі інспекторів "Укртрансбезпеки".

Інша жінка-очевидець розповіла, що почула стрілянину і вибігла на вулицю. Вона побачила приблизно 50 осіб, які почали трощити машини.

У свою чергу, речник ГУ НП у Одеській області Руслан Форостяк уточнює, що у справі з'явилося дуже багато питань, тому вона вимагає ретельного розслідування.

"Питання, що це за активісти стоять разом з "Укртрансбезпекою", годуються за їх рахунок, проживають, і взагалі ведуть діяльність? Як так вийшло, що світло і камери відключені були саме в "Укртрансбезпеці" на ваговому комплексі саме під час нападу?" — запитав він.

За його словами, незабаром відповіді на ці питання будуть знайдені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київській трасі біля поста в селі Дачне (Одеська область) невідомі влаштували стрілянину по людях і машинах.

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Місце
УкраїнаОдеса
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