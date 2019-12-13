Знали та мовчали: Лещенко вказав на дивні деталі в справі Шеремета

Колишній народний депутат Сергій Лещенко вказав на деякі дивні деталі в розслідуванні у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Свої припущення він висловив у своєму Telegram-каналі.

"Поліція змогла задокументувати мережу спільників, коли цілеспрямовано одному з фігурантів – "Пістолету" (Іван Вакуленко) – вручили повістку із зазначенням не просто номеру кримінальної справи, а саме "справи Шеремета", щоб відстежити, як вони всі почнуть телефонувати. В результаті фігурант застрелився", – написав він.

Також Лещенко зазначив, що один із телефонів, який згадується в справі, і який прослуховували, був проданий одному з підозрюваних у в'язниці, коли він вже перебував під вартою.

"І він по ньому розмовляв із іншими фігурантами, тому що це був єдиний зв'язок із зовнішнім світом", – додав він.

Крім того, екснардеп повідомив, що про розкриття вбивства Шеремета поліція планувала оголосити минулого тижня, але вони чекали експертизу з Британії, і вона надійшла пізніше за намічену дату.

Вбивство Шеремета

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького в Києві. Під час вбивства використовувався вибуховий пристрій з дистанційним управлінням.

Пізніше слідство у справі Шеремета "встановило особу, яка може бути причетна до вбивства журналіста, але поки її не ідентифіковано". Також поліція засекретила частина матеріалів у справі Шеремета.

У справі про вбивство журналіста Шеремета фігурує ветеран війни на Донбасі Іван Вакуленко, якого після повістки на допит знайшли мертвим за дивних обставин.

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