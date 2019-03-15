"Знайдуть з розгерметизацією черепа": українці відреагували на зізнання Гиркина про найманців- "ополченців" Донбасу

Українця відреагували на гучну заяву одного з екс-ватажків "ДНР" Ігоря Стрільцова (Гиркина), що за "Л/ДНР" воюють виключно контрактники, які готові вбивати навіть своїх за гроші.

"Чергове визнання російського окупанта в опалі. Я вам давно говорив, що немає "ополченців", ні "сепаратистів". Є - колаборанти. Важливо використовувати правильні визначення", - написав у Facebook журналіст Роман Цимбалюк.

"Ніхто і не сумнівався", "Запасний фюррер", "Ех! Йому б, по-тихому, здатися Україні, покаятися. Хоч живий би залишився, ліпив би собі солдатиків з хліба в Лук'янівському СІЗО і кольоровими олівцями на стіні камери малював плани наступів , а так знайдуть в підворітті з інсультом, в результаті розгерметизації черепної коробки ...", - пишуть в коментарях українці.

Новини Гіркін продає свою золоту медаль через нестачу грошей

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Стрілков-Гиркин попередив терористів на Донбасі про неминучість наступу України і захопився міццю ВСУ.

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