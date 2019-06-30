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"Знайди відпочиваючого": в мережі показали провальний туристичний сезон у Криму

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Туристичний сезон 2019 року в анексованому Криму можна вважати провальним навіть порівняно з торішнім.

За даними "Крим.Реаліі", місцеві жителі скаржаться на низький заробіток і безкультур'я приїжджих.

"У соцмережах розпочався традиційний кримський квест: "Знайди відпочиваючого". Кримчани оцінюють хід курортного сезону та скаржаться на низьку купівельну спроможність російських туристів. Як стверджують численні коментатори, людей на кримських курортах поки негусто", – йдеться в повідомленні.

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На думку розчарованих кримчан, одна з причин – висока вартість перельоту, житла і відпочинку на півострові. Зокрема, росіянам простіше відправитися на закордонний курорт і витратити там менше грошей. До того ж, сервіс в Криму теж не став кращим за ці роки.

Відпочинок в Керчі

Відпочинок в Керчі

Фото: Олег Кочерів / facebook

"При України за травневі свята і червень в Криму місцеві жителі завдяки туризму вже заробляли перші пристойні гроші. Зараз мої знайомі з самих різних ялтинських галузей скаржаться: дуже тухлий сезон, грошей немає взагалі, при Україні такого смутку не було. Причому скаржаться і згадують Україну багато аполітичних людей. Вони міряють тим, що при Україні у них був повний холодильник і в кишені дзвеніло, а зараз, в кінці червня 2019 року ці фірми бігають як білки в колесі й майже нічого не заробляють", – поскаржився користувач.

Відпочинок, Партеніт

Відпочинок, Партеніт

RoksolanaToday & Крим25% / twitter

Серед нечисленних туристів приїжджає дуже багато бідних людей за безкоштовними путівками в санаторії. На них місцеві жителі не можуть заробляти, адже за душою немає ні копійки. Раз на кілька днів туристи дозволяють собі пляшку пива або одне морозиво на набережній.

А багатих туристів на півострові дуже мало. Одиниці з добрих кафе завантажені гостями. Приїжджі в основному відвідують дешеві пивні.

"Знайди відпочиваючого": в мережі показали провальний туристичний сезон у Криму

RoksolanaToday & Крим25% / twitter

Кайгадор

Кайгадор

RoksolanaToday & Крим25% / twitter

Феодосія

Феодосія

RoksolanaToday & Крим25% / twitter

Ялта

Ялта

RoksolanaToday & Крим25% / twitter

Судак

Судак

RoksolanaToday & Крим25% / twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше і з видачі пошукової системи Skyscanner зникли авіаквитки в окупований Крим.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
туризм
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Как бескультурье приезжих ? Это же вежливые люди, вы чё крымчане, берега попутали ?
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