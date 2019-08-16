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"Знайди 10 відмінностей": убогий пам'ятник Захарченку в "ДНР" викликав ажіотаж у мережі

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У тимчасово окупованому Донецьку планують встановити пам'ятник ватажкові "ДНР" Олександру Захарченку, якого ліквідували в кафе "Сєпар" 31 серпня 2018 року.

Фото вже вилитої скульптури з підписом "Скоро в Донецьку" опублікували інформаційні ресурси, підконтрольні терористам.

Очевидно, відкриття пам'ятника буде приурочено до річниці загибелі ватажка самопроголошеної "республіки". Раніше окупаційна "влада" заявляла, що хоче створити на місці смерті Захарченка меморіальний комплекс.

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Олександр Захарченко

Олександр Захарченко

Politeka

Пам'ятник Захарченку

Пам'ятник Захарченку

Соцмережі

При цьому помітно, що пам'ятник не вийшов схожим на терориста. "Убогий і негарний, як і все, що пов'язано з "Л/ДНР". Незабаром це убозтво буде спотворювати нещасне місто, яке Захарченко і такі, як він, позбавили майбутнього та всяких перспектив", – прокоментував новину український блогер і журналіст Денис Казанський.

"Жах!" "Повний зашквар", "Не схожий", "Знайди 10 відмінностей", – додали користувачі соцмереж.

"Знайди 10 відмінностей": убогий пам'ятник Захарченку в "ДНР" викликав ажіотаж у мережі

Скріншот

"Знайди 10 відмінностей": убогий пам'ятник Захарченку в "ДНР" викликав ажіотаж у мережі

Скріншот

"Знайди 10 відмінностей": убогий пам'ятник Захарченку в "ДНР" викликав ажіотаж у мережі

Скріншот

"Знайди 10 відмінностей": убогий пам'ятник Захарченку в "ДНР" викликав ажіотаж у мережі

Скріншот

"Знайди 10 відмінностей": убогий пам'ятник Захарченку в "ДНР" викликав ажіотаж у мережі

Скріншот

"Знайди 10 відмінностей": убогий пам'ятник Захарченку в "ДНР" викликав ажіотаж у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Олександр Захарченко Денис Казанський
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР терористи "ДНР" Новини ЛНР Новини Донбасу пропаганда
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Чмошный он какой то. Что в мясе, что в бронзе. Ничё, сгонят отару овец, из бюджетных организаций, и покажут по Раша-ТВ всеобщий плачь и горюшко, по невинно убиенному )))
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Какое же оно чмошное )))) Что в мясе, что в бронзе ))) Ничё, сгонят отару овец из бюджетных организаций ,студентов, и покажут по Геббельс-ТВ РФ вселенский плачь по невинно убиенному )))
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Журавлев Сергей
Журавлев Сергей
Симпатичненько так...... чисто Толя Цуперяк из мастер шефа!
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