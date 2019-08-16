"Знайди 10 відмінностей": убогий пам'ятник Захарченку в "ДНР" викликав ажіотаж у мережі

У тимчасово окупованому Донецьку планують встановити пам'ятник ватажкові "ДНР" Олександру Захарченку, якого ліквідували в кафе "Сєпар" 31 серпня 2018 року.
Фото вже вилитої скульптури з підписом "Скоро в Донецьку" опублікували інформаційні ресурси, підконтрольні терористам.
Очевидно, відкриття пам'ятника буде приурочено до річниці загибелі ватажка самопроголошеної "республіки". Раніше окупаційна "влада" заявляла, що хоче створити на місці смерті Захарченка меморіальний комплекс.
Олександр Захарченко
Politeka
Пам'ятник Захарченку
Соцмережі
При цьому помітно, що пам'ятник не вийшов схожим на терориста. "Убогий і негарний, як і все, що пов'язано з "Л/ДНР". Незабаром це убозтво буде спотворювати нещасне місто, яке Захарченко і такі, як він, позбавили майбутнього та всяких перспектив", – прокоментував новину український блогер і журналіст Денис Казанський.
"Жах!" "Повний зашквар", "Не схожий", "Знайди 10 відмінностей", – додали користувачі соцмереж.
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ох ти ж Йоб)) Саньке Захарченко зліпили пам'ятник))) напевно встановлять в кафе Сепар))) 😂😂😂 # Донецьк pic.twitter.com/g2wZmeNI02- Департамент АНТИ пропаганди ДНР (@antiprdnr) August 16, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 серпня терористи у Донецьку затримали "українських диверсантів", яких звинуватили у вбивстві ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.
Окупанти заявили, що один із затриманих нібито є агентом Служби безпеки України.
Соратники Захарченка, вивчивши місце вибуху і процес закладки бомби, дійшли висновку, що його вбивство відбулося не без допомоги наближених до нього людей.
У січні відомий український режисер Сергій Лозниця заявив, що відео, на якому зафіксоване вбивство Захарченка, могло бути постановним.
У травні ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що слідство встановило організаторів, виконавців і замовників вбивства Захарченка. Він додав, що серед замовників вбивства є "високопоставлені громадяни України та інших країн".
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