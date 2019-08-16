"Знайди 10 відмінностей": убогий пам'ятник Захарченку в "ДНР" викликав ажіотаж у мережі

У тимчасово окупованому Донецьку планують встановити пам'ятник ватажкові "ДНР" Олександру Захарченку, якого ліквідували в кафе "Сєпар" 31 серпня 2018 року.

Фото вже вилитої скульптури з підписом "Скоро в Донецьку" опублікували інформаційні ресурси, підконтрольні терористам.

Очевидно, відкриття пам'ятника буде приурочено до річниці загибелі ватажка самопроголошеної "республіки". Раніше окупаційна "влада" заявляла, що хоче створити на місці смерті Захарченка меморіальний комплекс.

Олександр Захарченко Politeka

Пам'ятник Захарченку Соцмережі

При цьому помітно, що пам'ятник не вийшов схожим на терориста. "Убогий і негарний, як і все, що пов'язано з "Л/ДНР". Незабаром це убозтво буде спотворювати нещасне місто, яке Захарченко і такі, як він, позбавили майбутнього та всяких перспектив", – прокоментував новину український блогер і журналіст Денис Казанський.

"Жах!" "Повний зашквар", "Не схожий", "Знайди 10 відмінностей", – додали користувачі соцмереж.

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ох ти ж Йоб)) Саньке Захарченко зліпили пам'ятник))) напевно встановлять в кафе Сепар))) 😂😂😂 # Донецьк pic.twitter.com/g2wZmeNI02 - Департамент АНТИ пропаганди ДНР (@antiprdnr) August 16, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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