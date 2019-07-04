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Знає правду про МН17: СБУ спіймала начальника ППО терористів "ДНР"

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Служба безпеки України затримала колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористів "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Про це "Українським Новинам" повідомив його адвокат Роман Гонтарєв. Крім того, за рішенням суду Цемах був заарештований.

"Він перебуває в Києві під вартою у статусі підозрюваного", – сказав правозахисник.

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Ілюстрація. Терорист "Л/ДНР"

Ілюстрація. Терорист "Л/ДНР"

Соцмережі

Відомо, що Цемаху обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.

Рішення суду

Рішення суду

Скріншот

Адвокат зазначив, що буде зустрічатися з клієнтом і слідчим 5 липня. Розкрити іншу інформацію він відмовився, пославшись на таємницю слідства.

При цьому раніше підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що в кінці червня українські спецназівці затримали Цемаха в окупованому Сніжному (Донецької області), нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

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Відзначається, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

За даними волонтерського сайту "Миротворець", Цемах родом із міста Сніжне. "Брав активну участь у бойових діях влітку-восени 2014 року, очолював підрозділ ЗУ-23, сформований у Сніжному", – йдеться в повідомленні.

Володимир Цемах

Володимир Цемах

Миротворець

Володимир Цемах

Володимир Цемах

Миротворець

Володимир Цемах

Володимир Цемах

Миротворець

Сторінка Цемаха в соцмережі

Сторінка Цемаха в соцмережі

Миротворець

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно терористи "Л/ДНР" поскаржилися на втрати в своїх рядах у результаті розгрому позицій силами Операції Об'єднаних сил.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктНа Донбасі збитий Boeing-777Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Боїнг МН17Новини ДонбасуНовини ДНРДНРтерористи "ДНР"СБУ
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Вот так скоро и )(уйло выедет под видом контуженного пенса в направлении Гааги. Ждите лошарики ватные, скоро .......
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Этого бывшего типа выловили аккурат для показаний)) ню-ню, щас он расскажет, как лично получал указания от путена))
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