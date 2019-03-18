Змусили цивільних рити окопи: в "Л/ДНР" підняли паніку через "наступ" ЗСУ

Російське окупаційне командування мобілізувало жителів окупованих територій "Л/ДНР" для риття траншей, окопів та обладнання підставних вогневих позицій терористів.

Про це під час брифінгу щодо ситуації в районі проведення Операції Об'єднаних сил повідомив представник Міноборони України. Такі дані надані Головним управлінням розвідки.

"Зокрема, під приводом нібито загрози наступу ЗСУ в рамках мобілізаційних заходів окупанти передбачають задіяти велику кількість місцевих жителів до виконання інженерних робіт на передових позиціях з'єднань і частин 1 і 2-го армійського корпусу ЗС РФ", — ідеться в повідомленні.

Наголошується, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей спостерігається розширення масштабів залучення цивільного населення до участі в заходах із підтримки терористичних військ.

"При цьому російським окупаційним командуванням військовослужбовцям передових підрозділів, у т.ч. інженерних, чергове місячне грошове забезпечення за січень-лютий ц.р. виплачено без надбавки за виконання бойових завдань і такі виплати не заплановані протягом першого півріччя поточного року", — додали на брифінгу.

Ілюстрація e-gorlovka.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі 17 березня. У відповідь ЗСУ знищили трьох і поранили чотирьох терористів.

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