"Змусили служити проти "ЛНР": терористи взяли в полон "агента Яроша"

Терористи "ЛНР" заявили про затримання нібито українського диверсанта Віктора Філіпченка, який повинен був збирати інформацію про окупантів на захопленій території.

Відео його допиту з'явилося на сайті "МДБ ЛНР". На кадрах хлопець стверджує, що нібито був завербований таким собі Ігорем Гусєвим.

"У 2014 році я поїхав у "республіку Крим", у місто Севастополь, щоб уникнути обстрілу з боку української армії. Я познайомився там з Гусєвим Ігорем Миколайовичем. Він брав участь у Євромайдані, також брав активну участь у виправданні кінорежисера Олега Сенцова, засудженого Російською Федерацією. Також я знаю, що Гусєв працює в компанії Mind, спрямованій на вивчення соціально-політичної обстановки в Донецькій і Луганській областях, фінансується фондом Сороса", – заявив Філіпченко.

Віктор Філіпченко, якого затримали в "ЛНР" Сайт терористів "МДБ ЛНР"

Віктор Філіпченко Скріншот відео

Також він стверджував, що Гусєв нібито підтримує контакти з ексочільником "Правого сектора" Дмитром Ярошем. За словами затриманого, у 2016 році він переїхав до Києва, а у 2017 був призваний на військову службу в смт Десна Голосіївським районним військкоматом.

"Змусили служити проти армії "ЛНР". Ігор Гусєв дав мені завдання збирати інформацію в "ЛНР" про дислокацію частин "народної міліції ЛНР" і дізнатися, чи присутні російські війська на території "ЛНР", дізнатися соціально-політичне становище в "ЛНР" , – сказав на камеру Філіпченко.

Віктор Філіпченко з українськими патріотами Сайт терористів "МДБ ЛНР"

Віктор Філіпченко (крайній зліва), якого затримали в "ЛНР" Сайт терористів "МДБ ЛНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Федеральна служба безпеки РФ заявила про затримання українського націоналіста в окупованому Росією Криму. Стосовно нього було зареєстроване карне провадження за статтею про участь в "збройному формуванні" – батальйоні імені Номана Челебіджихана.

А 15 лютого окупанти затримали в Азовському морі судно з українцями. У ФСБ заявили, що нібито спіймали браконьєрів з майже 300 екземплярами камбали і ставноюй сіткою, якою заборонено ловити рибу.

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