Змушував співати гімн в протигазах: ім'я скандального терориста "ДНР" помітили на дошці пошани в Росії

У Росії на меморіальну дошку в Казанському суворовському училищі внесли ім'я полковника РФ, "командира бригади ДНР" Олександра Бушуєва, який був ліквідований у 2016 році.

Його зарахували до загиблих при виконанні військового або інтернаціонального обов'язку. Підтверджуюче фото показав у Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). "Хроніки" громадянської війни", – написав він (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За документами прикриття Бушуєв був Олександром Колосовим. На Донбасі він командував "7 окремою мотострілковою бригадою" (м. Дебальцеве).

Терориста "ДНР" Бушуєва помітили на дошці пошани в Росії Telegram-канал Анатолія Штірліца

Українська військова розвідка з'ясувала, що під час проходження служби на зазначених вище посадах у ЗС РФ полковник Бушуєв придбав погану славу серед підлеглих і товаришів по службі, оскільки регулярно принижував їх честь і гідність, а також застосовував фізичне насильство.

Зокрема, полковник змушував підлеглих співати державний гімн РФ у протигазах на плацу.

Терориста "ДНР" Бушуєва помітили на дошці пошани в Росії Telegram-канал Анатолія Штірліца

Терориста "ДНР" Бушуєва помітили на дошці пошани в Росії Telegram-канал Анатолія Штірліца

Терориста "ДНР" Бушуєва помітили на дошці пошани в Росії Telegram-канал Анатолія Штірліца

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео одного з телеканалів терористів "Л/ДНР", на якому зображені путінські найманці з республіки РФ Саха (Якутії), що воюють на Донбасі.

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