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14 лютого • оновлено в 21:17
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Змушував співати гімн в протигазах: ім'я скандального терориста "ДНР" помітили на дошці пошани в Росії

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У Росії на меморіальну дошку в Казанському суворовському училищі внесли ім'я полковника РФ, "командира бригади ДНР" Олександра Бушуєва, який був ліквідований у 2016 році.

Його зарахували до загиблих при виконанні військового або інтернаціонального обов'язку. Підтверджуюче фото показав у Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). "Хроніки" громадянської війни", – написав він (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За документами прикриття Бушуєв був Олександром Колосовим. На Донбасі він командував "7 окремою мотострілковою бригадою" (м. Дебальцеве).

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Терориста "ДНР" Бушуєва помітили на дошці пошани в Росії

Терориста "ДНР" Бушуєва помітили на дошці пошани в Росії

Telegram-канал Анатолія Штірліца

Українська військова розвідка з'ясувала, що під час проходження служби на зазначених вище посадах у ЗС РФ полковник Бушуєв придбав погану славу серед підлеглих і товаришів по службі, оскільки регулярно принижував їх честь і гідність, а також застосовував фізичне насильство.

Зокрема, полковник змушував підлеглих співати державний гімн РФ у протигазах на плацу.

Терориста "ДНР" Бушуєва помітили на дошці пошани в Росії

Терориста "ДНР" Бушуєва помітили на дошці пошани в Росії

Telegram-канал Анатолія Штірліца

Терориста "ДНР" Бушуєва помітили на дошці пошани в Росії

Терориста "ДНР" Бушуєва помітили на дошці пошани в Росії

Telegram-канал Анатолія Штірліца

Терориста "ДНР" Бушуєва помітили на дошці пошани в Росії

Терориста "ДНР" Бушуєва помітили на дошці пошани в Росії

Telegram-канал Анатолія Штірліца

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео одного з телеканалів терористів "Л/ДНР", на якому зображені путінські найманці з республіки РФ Саха (Якутії), що воюють на Донбасі.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Росія
Теги
терористи "ДНР" ДНР Новини ДНР
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Гимн -- это хорошо... Не надо забывать.. Пригодится по жизни...
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Чета не слышно скулежа о "хражданской вайне" с забордюрной помойки...хехе
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