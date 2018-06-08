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Змушували рити собі могилу: на Вінниччині провчили кривдників АТОшника

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У Вінницькій області двох чоловіків, які знущалися над ветераном АТО на Донбасі Олександром Дяком і примушували рити собі могилу, змусили на колінах просити у нього вибачення.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Козятинської асоціації учасників АТО Олег Пявка, колишній військовий, за його словами, кривдників пробачив.

"Отримав грошову компенсацію. Між тим, пообіцяли всіляко піклуватися про його безпеки і в майбутньому йому допомагати", - написав він.

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Раніше місцеве видання Kazatin повідомило, що Дяку, який тільки повернувся з полігону після перепідготовки з підвищення боєготовності, і шукав будь-яку оплачувану роботу, двоє чоловіків запропонували попрацювати на новобудові в селі Сигна за 200 гривень в день.

За перший день він отримав оплату, в другій його по-звірячому побили, катували, залякували, волокли без свідомості за ноги по землі, накидали на шию петлю, змушували копати собі яму.

"Все це проводилося під морально-психологічним тиском, під гаслом" Не вбили тебе в АТО, доб'ємо ми". Звернувся в поліцію через пару днів. Правоохоронці заяву прийняли", - написало видання.

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Пізніше в поліції підтвердили, що Дяка насправді побили і відкрили кримінальне провадження за статтею "Легкі тілесні ушкодження".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві лікар відмовилася рятувати онкохворого АТОшника.

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Тема
АТО на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкт
Національна поліція України
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