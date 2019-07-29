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"Зможемо жити в складі України": в "ЛНР" заговорили про конфедерацію

1.4т Читати матеріал російською

Так званий глава "МЗС ЛНР" Владислав Дейнего заявив, що після виконання Мінських угод України невизнані "республіки" Донбасу можуть створити конфедерацію з Києвом.

"Ті, хто уважно читав Комплекс заходів та інші мінські документи, і хто знайомий з основами державного будівництва, ті розуміють прекрасно, що там мова йде про вибудовування відносин між Донбасом, як самостійним суб'єктом, і Україною. Передбачаються договірні відносини Донбасу з Києвом. Хто орієнтується в питаннях державного устрою, розуміє, що це конфедерація", - сказав Дейнего на форумі в окупованому Севастополі, пишуть сепаратистські ресурси.

Також він пропонує розглядати такого роду відносини "республік" з Україною як "етап якогось життя".

"Так, як етап якогось життя, теоретично можна припустити створення такої конфедерації. Чисто умоглядно. Ми з вами прекрасно розуміємо, що Україна не для того п'ять років відтягувала вирішення цього питання, щоб взяти раптом і погодитися, дати можливість реалізувати ці речі" , - сказав він.

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Владислав Дейнего

Владислав Дейнего

Крім того, Дейнего припустив, що Донбас зможе жити в складі України, "якщо та зміниться".

"Давайте припустимо, що українська державна політика змінилася до того стану, в якому вони можуть визнати право Донбасу на російську мову, на свою економіку, політику, армію, силові структури. Та чи це Україна, якою вона є сьогодні? Ні. Для цього Україна повинна буде перетворитися в таку ж "народну республіку", встати на наші позиції. Чи готові ми з цими людьми жити поруч, бути сусідами, партнерами? Напевно, готові, якщо вони в змозі пройти той шлях, який ми пройшли дуже швидко", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат в народні депутати від президентської партії Максим Бужанський заявив, що на Донбасі потрібні свої лідери, щоб почати діалог з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Теми
мінські домовленості Мирні переговори в Мінську
Місце
Україна Луганськ
Тег
Новини ЛНР
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Albioni Tomaso
Albioni Tomaso
Цугундєр - ото і вся "конфєдєрація".
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