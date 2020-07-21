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ЗМІ поспілкувалися з сином луцького терориста і його сусідами

Марина Ліснічук
Розслідування
6,9 т.
Луцький терорист

На луцького терориста раніше скаржилися до поліції, стверджують його сусіди.

Сусіди луцького терориста Максима Кривоша із його рідного міста Дубно на Рівненщині заявили, що на чоловіка раніше скаржилися у поліцію нібито за побиття дружини й сина.

Про це повідомляє "Суспільне". Зазначається, що нині біля будинку по вулиці Морозенка, де проживає правопорушник, працюють правоохоронці.

"Одна із сусідок на умовах анонімності розповіла, що на чоловіка раніше скаржилися у поліцію, бо той буцімто бив дружину й сина", – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку 15-річний син Кривоша розповів, що стосунки із батьком у нього "більш-менш нормальні" і що такого вчинку від нього він очікував. За словами хлопця, переказує ЗМІ, мати поїхала в Луцьк.

Також зазначається, що в Дубні на місці події поліція коментарів не дає. Тоді як представниця ОСББ повідомила, що у помешканні Кривоша та підвальному приміщенні будівлі представники правоохоронних органів шукали вибухівку, але нічого не знайшли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві внутрішніх справ назвали достатньо сумбурними "філософські" вимоги Максима Кривоша, який 21 липня захопив автобус із людьми в Луцьку.

УкраїнаЗахват автобуса у ЛуцькуКримінал
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