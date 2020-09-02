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ЗМІ перекрутили заяву Фокіна щодо амністії на Донбасі, – Гармаш

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Розслідування
3,6 т.
Вітольд Фокін

Вітольд Фокін. Гордон

Заступник голови української делегації на переговорах Тристоронньої контактної групи Вітольд Фокін не пропонував амністію для всіх терористів "Л/ДНР", а лише для тих, "хто має руки не по лікоть у крові".

Учасник української делегації ТКГ, журналіст Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" увечері в середу, 2 вересня, повідомив, що видання "Страна", якому Фокін дав гучне інтерв'ю, перекрутило його заяву щодо амністії.

"Ми так багато говоримо про Фокіна. Я сьогодні з ним розмовляв, причому він сам запропонував... Він дуже емоційно сприймає пресинг, який почався на нього. Він просто показав мені текст інтерв'ю, яке він погодив. Там є великі відмінності від того, що ми всі бачили. Тобто там він говорить про амністію, але далі йде поправка, якої, по-моєму, в тексті інтерв'ю не було – "крім тих, у кого руки по лікоть у крові". Це дуже важливе уточнення", – розповів Гармаш.

Пізніше головний редактор "Страны" Ігор Гужва відреагував і заявив, що фраза Фокіна щодо амністії в оригіналі звучала так само, як і в тексті опублікованого інтерв'ю.

"Все це говорить про те, що Гармаш поширив брехливу інформацію з метою дискредитувати наше видання", – стверджує він.

Нагадаємо, в опублікованому інтерв'ю Фокін заявив про необхідність надати особливий статус усьому Донбасу, а не тільки окупованим районам. Також він висловився про можливий компроміс з РФ – Україна погоджується на загальну амністію на Донбасі, а Росія знімає вимогу про внесення особливого статусу в Конституцію. Крім того, він висловив згоду вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку Кравчук заявляв, що Фокіна необхідно залучити до ТКГ, оскільки він родом із Донбасу і знає, чого хочуть мешканці тих територій.

Однак нещодавно глава української делегації висловився про можливе виключення Фокіна з переговорів.

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Українамінські домовленостіСергій ГармашВітольд Фокін
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  2. Розслідування