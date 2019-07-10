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/ Розслідування

В Чернігові військовий за 3000 грн дозволяв грати в пейнтбол на аеродромі

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У вівторок, 9 липня, у Чернігові затримали військовослужбовця, який за 3000 гривень хабаря організував представникам приватного підприємства безперешкодний пропуск на аеродром для проведення змагань з пейнтболу.

Про це повідомила пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України й додала, що ще 500 доларів США він отримав за сприяння у подальшій тривалій оренді ділянки (щоб подивитись фото, доскрольте до кінця сторінки).

У прокуратурі зазначили, що хабарником виявився відповідальний за організацію охорони колишнього військового аеродрому "Півці" начальник позаштатної комендатури військової частини, підпорядкованої Харківському національному університету Повітряних Сил ЗСУ імені І.Кожедуба.

У Чернігові затримали військового, який брав хабарі

У Чернігові затримали військового, який брав хабарі

Пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України

У повідомленні йдеться, що офіцера затримала військова прокуратура Чернігівського гарнізону спільно з Управлінням захисту економіки Нацполіції в Чернігівській області та слідчими слідчого управління ГУ Нацполіції в Чернігівській області під час одержання неправомірної вигоди.

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"Тривають слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", – прокоментували в прокуратурі.

У Чернігові затримали військового, який брав хабарі

У Чернігові затримали військового, який брав хабарі

Пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України

У Чернігові затримали військового, який брав хабарі

У Чернігові затримали військового, який брав хабарі

Пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України

У Чернігові затримали військового, який брав хабарі

У Чернігові затримали військового, який брав хабарі

Пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на хабарі затримали чиновника КМДА. Також в Україні на хабарі у $500 тисяч затримали "банду" чиновників і поліцейських.

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Місце
Україна Чернігів
Тег
хабар
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