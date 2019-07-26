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Злякалися власних терористів: у Росії заметушилися через паспорти для Донбасу

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На тимчасово окупованих територіях Донбасу різко збільшилася кількість відмов у наданні громадянства Росії терористам, які воювали на її боці проти ЗСУ.

Це пов'язано з тим, що країна-агресор побоюється проникнення на свою територію злочинців, які мають досвід ведення бойових дій. Таку інформацію оприлюднили на сайті Міністерства оборони України з посиланням на Головне управління розвідки.

"Регіональним управлінням з питань міграції МВС РФ у Ростовській області введено посилений порядок перевірки претендентів на російські паспорти з метою запобігання проникненню на територію Росії злочинців із досвідом бойових дій. Як наслідок, зросла кількість відмов у наданні російського громадянства, зокрема військовослужбовцям зі складу підрозділів 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ВС РФ", – йдеться в повідомленні.

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Паспорти РФ на Донбасі

Паспорти РФ на Донбасі

"Інформаційний спротив"

Водночас російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях вимагають від місцевих жителів, які співпрацюють із російськими окупаційними військами, прискорити надання документів для отримання російського громадянства.

Проте в окремих підрозділах російських окупаційних військ певна частина військовослужбовців, які не брали участі у бойових діях, проходячи службу в тилових підрозділах, відмовляється від оформлення російського громадянства. Вони розраховують на збереження можливості виїзду на територію, підконтрольну Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 17 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

  • У РНБО України розповіли, що запланували у відповідь секретні заходи, подробиці яких захищені державною таємницею.

  • Зеленський засудив рішення Путіна щодо паспортів РФ для жителів Донбасу. У той же час президент доручив розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців "із дружніх нам країн, які прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної Батьківщини".

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР Міністерство оборони України Головне управління розвідки
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ну от разведки ВСУ и не такое услышать можно, что то, а сочинять они умеют.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Очередной фейк от украинской "разведки". Успокойтесь, всё идёт своим чередом, паспорта всем достанутся))))))
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Жукова Тоня
Жукова Тоня
Пигин Макс, так бамбасятины сами захотели войну, поэтому она идёт у них. В других областях раша провокаторов гнали взашей, которые призывали отделяться от Украины. В Одессе их спалили нафик. А бамбасятина повелась на провокации и кричала , чтобы пукло ввело войска. Пусть теперь вымирают.
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Makc Махов
Makc Махов
Сиромашенко Александр, у тебя что мозг что руки, под хер заточены. Бгггггаааа
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