Буквально накануне выборов в Украине был подвержен артиллерийскому обстрелу из запрещенного минскими соглашениями 152-мм калибра оккупированный поселок Первомайск. И сразу же, с оперативностью до считанных минут, российские информационные площадки не федерального значения стали сообщать о случившемся в контексте атаки ВСУ.
Прекрасно известно, что российские оккупанты и их марионетки часто сами же осуществляют обстрелы населённых пунктов, находящихся под их контролем, дабы выдавать их за “зверства хунты”. Это вполне заурядный пропагандистский приём, которым уже никого не удивишь. Однако в этот раз все было намного серьезнее.
Во-первых, на прошлой неделе в Первомайск было переброшено артиллерийское подразделение одной из бригад ВС РФ. Зачем все так сложно и разве своих нет? Наверное, такая сложность была вызвана необходимость проведения по настоящему кровавой и масштабной провокации, с последующей эвакуацией подразделения, дабы ОБСЕ не смогло идентифицировать орудия, которые вели огонь по населённому пункту.
Во-вторых, был использован калибр 152-мм, что является грубым нарушением минских нарушений, тем более в формате перемирия, тем более, накануне выборов. И тут очень интересный момент, третью неделю к ряду Зеленского в пропагандистских СМИ периодически называют “президентом войны” и не исключено, что данная провокация была проведена с целью перетянуть накануне голосования часть избирателей из его пула “Слуги народа”, в пул более отчаянно “ратующих за мир”, например “Оппозиционного блока”.
С учетом того, что у данной партии сейчас не самые лучшие шансы прохождения в Верховную Раду и то, что ее курирует Владислав Сурков, а провокацию проводили непосредственно российские военные, то тут явный след ГРУ.
Так же, следует отметить, что эта провокация была выгодна кремлевским пропагандистам и тем, что она позволит им придать соответствующий багровый окрас парламентским выборам в Украине.
Единственный важный момент в этой всей истории, это лишнее доказательство тому, что для российских оккупантов человеческая жизнь имеет нулевое значение и ради своих целей, меркантильных и ничтожных, они готовы стирать в пыль целые кварталы, даже на подконтрольных им территориях.
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