История с арестом и приговором замкомвзвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива в Италии до глубины души возмутила не только многих украинцев, но и создала соответствующий ажиотаж в самой Европе.

Во многом потому, что с одной стороны имело место явно заказное дело против представителя правительственной силовой структуры, защищавшей государственный строй от вторжения из вне, с целью дискредитации украинского сопротивления российской агрессии, а с другой, степень аффилированности европейских марионеток Кремлем явила миру свои масштабы. И не исключено, что дело Маркива станет большой ошибкой не только для так называемого итальянского правосудия, но и нынешних итальянских властей. И вот почему.

Напомню, что накануне обвинительного приговора в открытый доступ, через американское издание BuzzFeed News, попали записи тайных переговоров между депутатами правой партии “Лига Севера”, главой которой является нынешний вице-премьер Италии Маттео Сальвини и российскими чиновниками.

По сути, представленный на всеобщее обозрение фактаж стал причиной для начала разбирательства по вопросу финансирования итальянских популистов Россией. В свою очередь, примечательно, что регион Ломбардия, где проходил суд над Виталием Маркивом полностью контролируется партией "Лига севера".

А потому, можно смело говорить о том, что партия, финансируемая Кремлем и пробившаяся в высшие эшелоны власти, принялась сразу же выполнять неприкрытую заказуху от своих кураторов. Но, даже не в этом вся соль.

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Как вы знаете, намедни, итальянская полиция провела обыски в ячейках радикалов, обосновавшихся в провинциях Турина, Варезе, Павии, Новары и Форли. В ходе этой спецоперации был выявлен арсенал из девяти боевых ружей, 20 штыков, 306 единиц огнестрельного оружия и ракеты класса “воздух-воздух”.

Примечательно, что некоторые из этих радикалов участвовали в войне на Донбассе на стороне пророссийских террористов, а их ячейки были размещены в основном на севере Италии, где, опять же, господствует “Лига севера”.

Таким образом, за сравнительно короткий срок, стало известно о том, что итальянские популисты финансировались Кремлем, в их северном анклаве формировались радикальные группы с серьезным арсеналом, а итальянские суды выдают политизированные решения в угоду российским кураторам. И все это происходит в самом сердце мирной и вальяжной Европы. Прямо таки эхо из далеких тридцатых годов прошлого века, не находите?

И если европейское сообщество в срочном порядке не забьет гвоздь в крышку гроба кремлевских марионеток, поводом чему вполне может послужить сфабрикованное дело Маркива, то этот гвоздь тогда забьют уже в крышку гроба самого европейского сообщества. Все предельно просто и выбор невелик.

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