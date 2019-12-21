Злодії у законі та "беркутята"? З'ясувалися нюанси обміну полоненими з Росією

В Україні вистачає полонених для проведення обміну з Росією, заявив екс-глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Сьогодні в тюрмах досить т.зв. "обмінного матеріалу", – запевнив Жебрівський в ефірі ObozTV, коментуючи заяву глави МЗС Вадима Пристайко про нестачу "обмінного фонду".

"Інше питання – що росіяни вимагають злодіїв в законі, "беркутят" і багатьох інших, хто не має жодного стосунку до російської агресії проти України. Через це, як правило, СБУ і МВС категорично проти такого обміну", – уточнив політик.

Крім того, за його словами, в Україні працюють кілька сотень або навіть тисяч агентів ФСБ.

"Потрібно продовжувати виявляти агентуру, ФСБшників. А їх більше, ніж достатньо. Їх достатньо в Службі безпеки України і в будь-яких силових структурах України. Повірте, вистачає підозр і можливостей для виявлення такої агентури. Я думаю, що їх сотні, а то й кілька тисяч – тих, хто сьогодні функціонує в Україні на різних рівнях", – наголосив Жебрівський.

Він припустив, що це в Російській Федерації вимагають нерівноцінного обміну.

"Фактично в усіх обмінах, які відбувалися (крім останнього 35 на 35. – Ред.), Україна отримувала своїх героїв в рази менше, ніж віддавала злочинців росіянам", – зазначив Жебрівський.

Також екс-глава Донецької обласної ВЦА нагадав, що в ОРДЛО і Росії не підтверджують кількість українських військовополонених у своїх тюрмах.

"Зараз говорять, що таких військовополонених близько 140 осіб. А нам кажуть, що ідентифіковано тільки 72. Решта – вони не знають, де, і в цій частині підтвердження не дають", – звернув він увагу.

Наступний обмін полоненими планується провести до кінця 2019 року novosti-n.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Обмін полоненими за формулою "35 на 35" між Києвом і Москвою відбувся 7 вересня. Тоді в Україну повернулися 24 моряків-військовополонених та інші в'язні Кремля, серед яких відомий режисер Олег Сенцов.

На нормандській зустрічі в Парижі 9 грудня президент України Володимир Зеленський і глава РФ Володимир Путін домовилися про черговий раунд обміну полоненими. Його планують здійснити до 31 грудня 2019 року.

У терористичній "ДНР" висловили готовність до обміну за формулою "88 на 53".

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю заявив, що наступний обмін пройде з "нерівною кількістю осіб", оскільки в Україні не вистачає полонених, щоб реалізувати формулу "один на одного".

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