"Зливають слідство!" В Україні звільнили прокурорів у справі МН17

В Україні звільнили прокурорів, котрі входили до міжнародної слідчої групи, що розслідувала катастрофу малайзійського Boeing 777 рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Про це заявила Лариса Сарган – прессекретарка колишнього генпрокурора Юрія Луценка. На своїй сторінці у Facebook вона нагадала історію трагедії, яка трапилася 17 липня 2014 року й забрала життя 298 осіб.

"Майте чергову порцію ПЦ із коридорів Генпрокуратури. Ой, вже Офісу генпрокурора (змінили заднік для брифінгу)… У березні 2020 року в Нідерландах має розпочатися судовий процес над винними у збитті пасажирського літака. А тепер найцікавіше. Прокурорів, що входили в міжнародну слідчу групу, ЗВІЛЬНЕНО!" – написала Сарган.

В Україні звільнили прокурорів у справі МН17

За її словами, таку інформацію вона отримала від колег із Нідерландів. Зокрема, йдеться про звільнення керівника слідчої групи щодо МН17 та єдиного прокурора від України.

"Фред Вестербеке, голова міжнародної Спільної слідчої групи (JIT), після такої новини особисто прилітав до Києва, але наш генпрокурор не знайшов для нього часу! Знайшов час заступник. Ні про що", – додала Сарган.

Вона переконана, що в такий спосіб керівництво Офісу генпрокурора намагається "злити" слідство щодо МН17".

"Чому? На це питання я теж шукаю відповіді, як і в інших гучних справах, де є слід Росії та гучні прізвища з минулого на кшталт Януковича і ко", – підсумувала Сарган.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!