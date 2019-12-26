"Зливають слідство!" В Україні звільнили прокурорів у справі МН17

В Україні звільнили прокурорів, котрі входили до міжнародної слідчої групи, що розслідувала катастрофу малайзійського Boeing 777 рейсу МН17 у небі над Донбасом.
Про це заявила Лариса Сарган – прессекретарка колишнього генпрокурора Юрія Луценка. На своїй сторінці у Facebook вона нагадала історію трагедії, яка трапилася 17 липня 2014 року й забрала життя 298 осіб.
"Майте чергову порцію ПЦ із коридорів Генпрокуратури. Ой, вже Офісу генпрокурора (змінили заднік для брифінгу)… У березні 2020 року в Нідерландах має розпочатися судовий процес над винними у збитті пасажирського літака. А тепер найцікавіше. Прокурорів, що входили в міжнародну слідчу групу, ЗВІЛЬНЕНО!" – написала Сарган.
В Україні звільнили прокурорів у справі МН17
За її словами, таку інформацію вона отримала від колег із Нідерландів. Зокрема, йдеться про звільнення керівника слідчої групи щодо МН17 та єдиного прокурора від України.
"Фред Вестербеке, голова міжнародної Спільної слідчої групи (JIT), після такої новини особисто прилітав до Києва, але наш генпрокурор не знайшов для нього часу! Знайшов час заступник. Ні про що", – додала Сарган.
Вона переконана, що в такий спосіб керівництво Офісу генпрокурора намагається "злити" слідство щодо МН17".
"Чому? На це питання я теж шукаю відповіді, як і в інших гучних справах, де є слід Росії та гучні прізвища з минулого на кшталт Януковича і ко", – підсумувала Сарган.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.
Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, яким її перевозили.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Європейський Союз закликав Росію визнати відповідальність за крах рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.
17 липня 2019 року СБУ передала Міжнародній слідчій групі докази.
Водночас російська "Новая газета" написала, нібито міжнародні розслідувачі у справі збитого рейсу МН17 купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".
Пізніше Росія пішла на таємні переговори щодо катастрофи з Boeing-777 на Донбасі.
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