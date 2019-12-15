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15 грудня • оновлено в 10:38
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"Зливати Донбас не будемо!" Сплив інсайд про зустріч Суркова з терористами "Л/ДНР"

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Помічник президента Росії Владислав Сурков відвідав з'їзд організації "Союз добровольців Донбасу" (СДД) і запевнив, що Кремль не має наміру "зливати" терористичні "Л/ДНР".

Як повідомляє прес-служба СДД, з'їзд відбувся в Москві 14 грудня, Сурков взяв участь у закритій частині заходу.

За даними Telegram-каналу Wargonzo, за закритими для журналістів дверима присутніх запевнили, що ніхто "зливати Донбас" не збирається, а в разі загострення ситуації "потенціал добровольчого руху Росії готовий бути задіяний у максимально короткі терміни в необхідних для фронту обсягах".

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У кулуарах з'їзду, коментуючи підсумки "нормандського саміту" помічник президента РФ заявив, що не бачить серйозної різниці між командами Порошенка і Зеленського.

У свою чергу, колишній "прем'єр-міністр ДНР" Олександр Бородай заявив, що "і Росія, і русскій мір потребують захисту і оборони на найрізноманітніших рубежах". Також він висловив упевненість, що війна на Донбасі повернеться в активну фазу.

Всього в з'їзді взяли участь понад 500 делегатів з регіонів Росії, а також підконтрольних "Л/ДНР" територій.

"Зливати Донбас не будемо!" Сплив інсайд про зустріч Суркова з терористами "Л/ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський розповів про розбіжності з главою РФ Володимиром Путіним під час переговорів щодо Донбасу на "нормандському саміті".

Путін взяв з собою на "нормандський саміт" у Париж свого помічника Владислава Суркова в ролі тіньового переговірника. Не завадило йому потрапити на зустріч навіть те, що він перебуває під санкціями ЄС.

На зустрічі Сурков відзначився вкрай нервовою поведінкою і різкою позицією щодо подальшого розведення сил на Донбасі.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Владислав Сурков
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР Новини ДНР Новини Донбасу
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Ященко Олег
Ященко Олег
Московско фашисткая оккупация Украинского Донбасса продолжается. Хайль Путлер!!!
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