Зірвана спецоперація із затримання вагнерівців: кому вдалося втекти завдяки Єрмаку. Відео з розмовою СБУ

У мережі з'явився аудіозапис "вербування" Службою безпеки України найманця ПВК Вагнера Дениса Харитонова, що може стати свідченням зірваної спецоперації із затримання вагнерівців у Білорусі.

Матеріали опублікувала журналістка Яніна Соколова на своєму YouTube-каналі 18 серпня. Під час бесіди росіянин зізнається в участі у війні на Донбасі на стороні незаконних збройних формувань (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Терорист також хвалився своєю операцією зі збивання двох літаків СУ-25 Повітряних сил України.

У розпорядженні журналістки з'явилося відео, зняте самим найманцем. Він 23 липня 2014-го року збив із переносного зенітно-ракетного комплексу два українських штурмовики Су-25 299-ї бригади тактичної авіації в районі села Маринівка, діючи в складі російського батальйону "Степь".

Терористи зняли відео після падіння СУ-25. Скриншот

Крім того, бойовик заявляє про удари по українських військових і "трьох влучаннях із п'яти".

Бойовик працював у батальйоні "Степь". Скрин відео

Він стверджує, що три попадання по українській військовій техніці підтверджені. Скрин відео

Звіт про дії бойовиків

Журналістка також оприлюднила документи російського найманця, копії яких член ПВК, очевидно, скидав "вербувальнику":

Копія паспорта

Дозвіл на носіння зброї

Одна з нагород найманця

Військовий квиток

Військовий розповів, що стріляти з ПЗРК його навчили на базі 22-ї бригади спецназу ВС РФ.

Харитонов також говорить, що отримав нагороду за війну на Донбасі. Вручення, як заявив він, проводив "особисто Владислав Сурков", колишній помічник президента РФ і екскуратор українського питання в Кремлі.

Фрагмент розмови

Зокрема, указом глави Росії Володимира Путіна від 2018 року Харитонов нагороджений медаллю "За заслуги перед вітчизною" 1-го ступеня. У телефонній розмові він говорив, що має й іншу медаль "За заслуги", а також низку інших нагород.

Копія документа

Повне відео із записом розмови та копіями документів найманця ПВК:

Хто і навіщо зірвав спецоперацію СБУ

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов раніше заявив, що спецоперацію Служби безпеки України із затриманням вагнерівців у Білорусі нібито зірвав глава Офісу президента Андрій Єрмак, щоб не псувати відносини з Росією.

Він вважає, що президент України Володимир Зеленський схвалив такі дії Єрмака і звільнив начальника ГУР Міноборони Василя Бурба, який вказав на зрадницькі дії глави ОПУ.

"Таким чином, президент України цим звільненням приховав високопосадовців від проходження перевірки і кримінальної справи", – вважає Бутусов.

Журналіст на своїй сторінці в Facebook написав, що українські спецслужби проявили "приголомшливий професіоналізм, гідний найвищої оцінки, вичисливши стрілків ПЗРК, виявивши їх у Росії тих, хто збивав наші літаки, встановивши контакт і придумавши спосіб як доставити негідників на нашу територію".

"Але в результаті зради Денис Харитонов знову на свободі гуляє в РФ, дивиться зараз разом із нами це відео і сміється. Українці самі врятували його від затримання, ось смішно, його "відмазали" від жахливих злочинів, "відмазали" режим Путіна від сенсаційного викриття! Харитонов був на Донбасі якраз у той час і саме в тому місці, коли інші російські військовослужбовці збили "Боїнг" МН-17, і без сумніву, Харитонов міг дати цінну інформацію для міжнародного трибуналу. Ми б поповнили обмінний фонд і допомогли прокуратурі Нідерландів. Просто обурливо, що якийсь зрадник у керівництві України замість того, щоб притягнути до відповідальності Харитонова та інших терористів, вирішив не псувати відносини з Путіним і саме в останній момент "злив" секретну операцію! Необхідно найжорсткіше та публічне розслідування цієї ситуації, необхідно вирахувати зрадника і притягнути до відповідальності", – заявив Бутусов.

Повний пост журналіста:

Зірвана спецоперація із затримання вагнерівців: кому вдалося втекти завдяки Єрмаку. Відео з розмовою СБУ

Зірвана спецоперація із затримання вагнерівців: кому вдалося втекти завдяки Єрмаку. Відео з розмовою СБУ

Зірвана спецоперація із затримання вагнерівців: кому вдалося втекти завдяки Єрмаку. Відео з розмовою СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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