"Зірка зірканула": терористам "ЛНР" рознесли важливу позицію

Українці з сарказмом відреагували на новину про те, що терористи "ЛНР" лишилися без опорного пункту поблизу селища Жолобок, який у результаті ліквідації згорів дотла.

З цієї точки окупанти постійно вели обстріл передових позицій українських бійців, пише волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook.

"Як би так написати, щоб не зірвати "перемир'я". Хоча яке це до біса перемир'я. Тут загалом така справа. В районі селища Жолобок - це якраз те селище, що постійно у зведеннях і новинах проходить, постійно, точніше щодня там відбуваються провокації та обстріли наших передових позицій. До чого я це. Окупанти там опорника недорахувалися. Точніше, на карті він є, позначка з назвою є, а в реалі на тому місці над головою чисте небо і тільки залишки колод навколо. Згорів до е*енів. Буває", - зазначив він у пості.

Підписники Мисягіна також сприйняли цю інформацію з гумором і залишили безліч кумедних коментарів, що висміюють терористів та їхнє фіаско на важливій вогневій позиції.

"Метеорити, напевно, в новинах бачив", "Точно, зараз же зорепад", "Зірканула зірка з неба", "Та да, персеїди. Ото таке", "Курили, напевно, біля боєкомплекту", "Їсти варили, поруч з боєкомплектом. І так вийшло", "Так спека яка!!! Напекло", - іронізують користувачі.

"Явно свинособаки випалювали збільшувальним склом кликухи свої", "Шостий рівень пожежонебезпеки. Тому і горить", "Висока сонячна активність", "Кара небесна, вона така", "Пічку мінами розпалювали?", - продовжують жартувати українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці липня українські військові в зоні проведення ООС також знищили позицію терористів на Донбасі. Після прямого влучання в ціль над позицією окупантів почав валити густий дим.