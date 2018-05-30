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Журналіст Бабченко живий

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Російський журналіст Аркадій Бабченко живий, його "вбивство" було інсценуванням.

Про це на брифінгу заявив глава Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак.

"Шановні друзі! Я, звісно, мав би зараз висловити співчуття родині Аркадія Бабченка, але я не буду цього робити. Я навпаки - хочу привітати його сім'ю, весь наш світ, який спостерігає за цим дійством і привітати Аркадія Бабченка з його третім днем ​​народження", - зазначив Грицак.

Аркадій Бабченко

На заході також з'явився сам Бабченко.

"Наскільки мені відомо, ця операція готувалася 2 місяці. Мене ввели в курс справи місяць тому. За цей місяць я побачив як хлопці працювали, як вони рили носом. Весь місяць ми були на зв'язку, ми думали, опрацьовували, діяли, результатом стала ця спецоперація", - сказав журналіст.

Крім того, Аркадій попросив вибачення у дружини.

"Окремі вибачення моїй дружині. Олечко, прости, але тут було без варіантів. За результатами операції, людина узята, вона перебуває під вартою", - зазначив Бабченко.

Президент Порошенко розпорядився про цілодобову охорону для Бабченко і його сім'ї. Крім того, він подякував СБУ за відмінну роботу.

Канал ATR, чиїм співробітником був російський журналіст, емоційно зустрів повідомлення про те, що Бабченко живий. Крім того, в мережі радіють новини і жартують з приводу чудесного "воскресіння".

У Росії ж назвали українську спецоперацію "маскарадом і пропагандою".

В міжнародної недержавної організації "Репортери без кордонів" обурилися спецоперацією Служби безпеки з інсценуванням вбивства Бабченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня.

Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер у кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала фоторобот "вбивці".

Пізніше СБУ заявила, що за грошову винагороду $15 тис. Бабченка планував вбити екс-боєць АТО. Як виявилося, організатор, який готував замах на російського журналіста, планував ліквідувати в Україні 30 осіб.

Також було оприлюднено відео затримання організатора "вбивства".

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Служба безпеки України
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Ганин Александр
Ганин Александр
Ахаххаха,а я тут хвалю ФСБ,ну бл. Хохлы,ну юмористы.))))
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Шевченко Олег
Шевченко Олег
Не ту страну назвали Гондурасом :) :) :) А уже во весь рупор ФСБ киллера прислала, Путин убил, Россия отстреливает! Дебилы бля..ь!!!
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Ахаха, укроскотов как лохов наипали. Сколько же говна с шумеров вытекло за день. Ну ничего, биомасса его быстро восполнит.
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Мила Людмила
Мила Людмила
скот в твоем зеркале отразится
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Шматко Лидия
Шматко Лидия
Павлов Дмитрий, В Украине есть "дурка" им.Павлова,так тебе прямиком туда нужно патриот.
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