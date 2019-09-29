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30 вересня • оновлено в 06:04
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Живого місця не залишилося: під Запоріжжям сталося жахливе ДТП

13.8т Читати матеріал російською

У Запорізькій області 28 вересня на трасі Дніпро-Маріуполь сталася смертельна дорожня аварія, загинули двоє людей.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, за попередніми даними, водій автомобіля "Фіат Дукато" 1995 року народження виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2102.

"В результаті аварії дві пасажирки ВАЗ 1958 і 1951 років народження загинули на місці. Водій легкового автомобіля 1974 року народження і пасажирка "Фіат" 1998 року народження доставлені в лікарню з тілесними ушкодженнями", – йдеться в повідомленні.

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Живого місця не залишилося: під Запоріжжям сталося жахливе ДТП

zp.npu.gov.ua

Живого місця не залишилося: під Запоріжжям сталося жахливе ДТП

actual.today

Живого місця не залишилося: під Запоріжжям сталося жахливе ДТП

actual.today

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Живого місця не залишилося: під Запоріжжям сталося жахливе ДТП

actual.today

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Броварах Київської області співробітник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, ще дві людини отримали травми.

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Місце
Україна Запоріжжя
Теги
ДТП ДТП Запоріжжя
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