Жив у люксготелі за кошт українців: НАБУ розкрило аферу екснардепа

Народний депутат України VII і VIII скликань незаконно отримав від держави компенсацію за оренду житла в розмірі 361 тис. гривень. Незважаючи на те, що він мав власну нерухомість, парламентар мешкав у одному з найдорожчих готелів української столиці – "Київ".

Як повідомили на сайті Національного антикорупційного бюро, досудове розслідування за фактом цієї афери вже завершене. 11 лютого детективи НАБУ і прокурори САП відкрили екснардепу і його захисникам матеріали кримінального провадження для ознайомленням перед направленням обвинувального акту до Вищого антикорупційного суду.

Дії колишнього парламентаря кваліфіковані за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).

Компенсації за житло депутатам www.zhitomir.info

"За даними слідства, у листопаді 2014 року експарламентар отримав у користування оплачуваний за кошт державного бюджету номер у готелі "Київ", оскільки не мав власного житла в столиці. Однак, як з'ясували детективи, незважаючи на те, що на початку березня 2017 року підозрюваний отримав у спадок квартиру в Києві, він не повідомив про цей факт Управління справами Апарату Верховної Ради України. Це дозволило йому й далі отримувати компенсаційні виплати з держбюджету", – нагадали в НАБУ.

У підсумку тільки в жовтні 2018 року, після ажіотажу, що виник у ЗМІ, народний депутат відмовився від отримання коштів. Але за минулі півтора року, як встановило слідство, він встиг безпідставно отримати понад 361 тис. грн компенсації за оренду житла. У зв'язку із цим 18 грудня 2019 року політику оголосили про підозру.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук орендує в Києві квартиру в своєї тещі. Водночас народний депутат отримує з бюджету компенсацію за житло як немісцевий.

Однак в листопаді він повернув понад 39 тис. грн, які отримував на оренду житла в столиці.

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