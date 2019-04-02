Жириновський "урізав" Україну до двох міст

Скандальний депутат нелегітимної Держдуми Росії Володимир Жириновський заявив, що етнічні території України нібито обмежуються лише Києвом і Житомиром.

Всі інші області, в його безглуздій теорії, є "російськими" землями, які піддали насильницькій українізації. Маревними фантазіями одіозний лідер ЛДПР поділився в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Жириновський "Ехо Кавказу"

"Україну зробили Сталін, Хрущов та Ленін. У неї була тільки невелика частина — Житомир і Київ. Усе! А все інше ми їм дали, подарували! І росіян змусили бути українцями", — сказав несамовитий Жириновський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що сучасна Україна нібито зобов'язана своїм існуванням Володимиру Леніну. Тому, на його думку, географічним центром нашої країни варто вважати Мавзолей на Красній площі у Москві.

Українська журналістка Яніна Соколова затролила топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова за дурну фразу. Вона зазначила, що в такому випадку рупор путінського режиму повинен покинути територію України, адже столиця країни-агресора стала її частиною.

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