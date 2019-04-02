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Жириновський "урізав" Україну до двох міст

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Скандальний депутат нелегітимної Держдуми Росії Володимир Жириновський заявив, що етнічні території України нібито обмежуються лише Києвом і Житомиром.

Всі інші області, в його безглуздій теорії, є "російськими" землями, які піддали насильницькій українізації. Маревними фантазіями одіозний лідер ЛДПР поділився в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

"Ехо Кавказу"

"Україну зробили Сталін, Хрущов та Ленін. У неї була тільки невелика частина — Житомир і Київ. Усе! А все інше ми їм дали, подарували! І росіян змусили бути українцями", — сказав несамовитий Жириновський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що сучасна Україна нібито зобов'язана своїм існуванням Володимиру Леніну. Тому, на його думку, географічним центром нашої країни варто вважати Мавзолей на Красній площі у Москві.

Українська журналістка Яніна Соколова затролила топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова за дурну фразу. Вона зазначила, що в такому випадку рупор путінського режиму повинен покинути територію України, адже столиця країни-агресора стала її частиною.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Жириновський
Місце
Росія
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Шароварники, молитесь, что бы до двух городов вас не урезал Шойгу)))
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Махно Володимир
Махно Володимир
натяни себе очко на голову и ограничься этим! тогда тебе лучше станет видно, что из себя представляет Украина! убожество слепое!
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Махно Володимир, цветущие территории, бывшие когда то жемчужиной СССР, рагули за 25 лет превратили в кусок гавна. Как тут смотреть, от сине-саного свинарника воняет так, что глаза режет.
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
На свиномове "город" звучит как "мисто". Именно поэтому древние украинские города называются Ужгород, Миргород, Болград, Вышгород, Городок, Красноград, Мирноград, Новомиргород, Новоград-Волынский, Шаргород. А русские цари и царицы даже не знали, что они основывают украинские города: Днепропетровск, Луганск, Херсон, Донецк, Николаев, Одеса, Черногов, Симферополь, Севастополь, Кривой Рог, Запорожье, Кировоград, Мариуполь.
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