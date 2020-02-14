Жінок розчавило на місці: у Харкові трапилася моторошна ДТП. Кадри 18+

У Харкові на пішохідному переході автомобіль Mitsubishi, який летів на шаленій швидкості, збив на смерть двох жінок.

Аварія трапилася в п'ятницю, 14 лютого, на перетині вулиць Ландау і Киргизька. Про це повідомляє Telegram-канал "Харків 1964" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Скільки тут має ще загинути людей, щоб нарешті встановили світлофор?" – обурено наголосили автори страшних знімків.

Жахлива ДТП у Харкові

Зазначається, що в результаті автомобіль буквально розчавив пішохідок.

Очевидці ДТП одразу викликали швидку й поліцію. Обставини моторошної аварії з’ясовуються.

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Жахлива ДТП у Харкові Telegram-канал "Харків 1964"

Жахлива ДТП у Харкові Telegram-канал "Харків 1964"

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на трасі Київ – Одеса у четвер, 13 лютого, трапилася моторошна ДТП за участю двох авто. Внаслідок аварії водій одно з авто загинув.

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