Жили в металевих контейнерах: секретний бункер "ДНР" потрапив на відео

Українські військові розкопали таємний бункер терористів "ДНР" на Світлодарській дузі. Знайшли його випадково, зміцнюючи свої фортифікаційні споруди.

У бункері є бетонні перекриття в кілька рядів і металеві контейнери в середині, де жили бойовики. Про це повідомляє ТСН. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки)

"На Светлодарці останнім часом бойовики досить часто і прицільно стріляють з кулеметів і мінометів. Про Мінські угоди наші військові знають, а з того боку явно ні. На брустверах перед окопами жодного цілого мішка – всі прострелені. Ворог не далеко, а його зміцнення навпроти наших видно неозброєним оком", – розповідає український військовослужбовець.

Тепер бункер зайняли воїни ЗСУ і він рятує життя нашим солдатам під час важких обстрілів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терорист розповів про тортури в таємній в'язниці "ДНР", які нібито схвалив президент РФ Володимир Путін.

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