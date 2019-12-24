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24 грудня • оновлено в 08:48
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Жили в металевих контейнерах: секретний бункер "ДНР" потрапив на відео

6.3т
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Українські військові розкопали таємний бункер терористів "ДНР" на Світлодарській дузі. Знайшли його випадково, зміцнюючи свої фортифікаційні споруди.

У бункері є бетонні перекриття в кілька рядів і металеві контейнери в середині, де жили бойовики. Про це повідомляє ТСН. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки)

Новини
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"На Светлодарці останнім часом бойовики досить часто і прицільно стріляють з кулеметів і мінометів. Про Мінські угоди наші військові знають, а з того боку явно ні. На брустверах перед окопами жодного цілого мішка – всі прострелені. Ворог не далеко, а його зміцнення навпроти наших видно неозброєним оком", – розповідає український військовослужбовець.

Тепер бункер зайняли воїни ЗСУ і він рятує життя нашим солдатам під час важких обстрілів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терорист розповів про тортури в таємній в'язниці "ДНР", які нібито схвалив президент РФ Володимир Путін.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Росія
Тег
Новини Донбасу
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Теперь бункер заняли воины ВСУ ..." Живите пока ... Он заминирован ...
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Тсн сообщает.помойка ссылается на помойку. Это п.
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Юг Руси
Юг Руси
Если пиримоги закончились, их надо придумать! (высосать из пальца) )))))))))))
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