Жахливі цифри: озвучена статистика ДТП в Україні за 7 місяців

Протягом 7 місяців нинішнього року в Україні в дорожньо-транспортних пригодах загинули 1 688 осіб і майже 17 тис. отримали травми.

За даними Департамента патрульної поліції, всього з січня по липень 2019 року в нашій країні трапилось понад 86 тис. ДТП.

Якщо порівнювати статистику за 7 місяців минулого року, то число аварій, а також загиблих і травмованих в них людей в нинішньому році збільшилася на 7 – 9 відсотків.

У Києві та Київській області кількість ДТП за січень – липень нинішнього року виглядає наступним чином:

Київ. Всього ДТП – 22 404; постраждалих – 1 454; загиблих – 74.

Київська область. Всього ДТП – 6 677; постраждалих – 1 205; загиблих – 159.

Статистика ДТП за 7 міс. 2019 р

Наведемо топ-5 причин, які за даними Департаменту ПП, стали основними при виникненні ДТП в 2019 році.

- порушення правил проїзду перехресть;

- недотримання правил безпечної дистанції;

- порушення правил маневрування;

- перевищення допустимої швидкості руху;

- керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння.

ДТП в Україні ШоТам

ДТП в Україні Мукачево.net

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