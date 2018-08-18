Жахлива ДТП з українцями в Польщі: стали відомі подробиці

У лікарнях декількох населених пунктів Польщі знаходяться 37 українців, постраждалих у ДТП з автобусом, 10 з яких - діти.

"Станом на 10 ранку в суботу в лікарнях перебувало 37 осіб, в тому числі 10 дітей", - сказано в повідомленні RMF.

Відзначається, що в автобусі перебувало 54 людини. Всі є громадянами України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 серпня в Польщі в Підкарпатському воєводстві автобус з українською реєстрацією потрапив в ДТП, в результаті якої загинули три людини і десятки постраждали.