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Жахлива ДТП з українцями в Польщі: стали відомі подробиці

3.7тЧитати новину російською

У лікарнях декількох населених пунктів Польщі знаходяться 37 українців, постраждалих у ДТП з автобусом, 10 з яких - діти.

"Станом на 10 ранку в суботу в лікарнях перебувало 37 осіб, в тому числі 10 дітей", - сказано в повідомленні RMF.

Відзначається, що в автобусі перебувало 54 людини. Всі є громадянами України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 серпня в Польщі в Підкарпатському воєводстві автобус з українською реєстрацією потрапив в ДТП, в результаті якої загинули три людини і десятки постраждали.

Читайте всі новини по темі "Війна на дорогах" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на дорогах
Місце
Польща
Об'єкти
ДТПпостраждали українці
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ЭрЪ ХейтЪ
ЭрЪ ХейтЪ
жалкая смрадная жиза вонючих гастарбайтеров и их выблядков! парашемойки разбились. тоже мне новости. да и хуй с ними! рогулятинам рогульское
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Nizialek Vladimir
Nizialek Vladimir
ЭрЪ ХейтЪ, Ты выблядок который вылез из жопы своей конченной мамы. Такое жалкое подобие как ты будет вонять всю жизнь. такое хуйло как ты всеми гоним,тебя в детстве били ,сцали на голову и ебали в зад.вот ты чмо косорылое и бесишься.)))))
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KEXXX FM
KEXXX FM
Отношусь с пониманием к новости выше. Советую при первых признаках слабости в организме заряжать свою "батарейку". keksfm.kiev.ua прием круглосуточно.
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