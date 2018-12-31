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Жахлива ДТП у Львові з ''євробляхером'': у справі стався несподіваний поворот

8.3тЧитати матеріал російською

Винуватцем аварії на "євробляхах", яка відбулася у Львові 30 грудня, виявився 25-річний місцевий житель — співробітник поліції.

Про це повідомили в прес-службі Нацполіціі у Львівській області. Станом на 31 грудня водій був затриманий. За фактом ДТП було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

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ДТП Львів

ДТП Львів

Ігор Зінкевич/Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Львові 30 грудня авто на європейській реєстрації наїхало на зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка.

ДТП сталося близько 6:50 на вулиці Івана Франка, 68, після чого водій втік.

Місце
УкраїнаЛьвів
Тег
Національна поліція
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Вообще-то за подобное надо давать пожизненное!
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Evlanov Sergey, вообще-то ты простой тролль, а не судья и даже не следователь
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