Жахлива ДТП у Львові з ''євробляхером'': у справі стався несподіваний поворот

Винуватцем аварії на "євробляхах", яка відбулася у Львові 30 грудня, виявився 25-річний місцевий житель — співробітник поліції.

Про це повідомили в прес-службі Нацполіціі у Львівській області. Станом на 31 грудня водій був затриманий. За фактом ДТП було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Поліцейському загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

ДТП Львів Ігор Зінкевич/Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Львові 30 грудня авто на європейській реєстрації наїхало на зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка.

ДТП сталося близько 6:50 на вулиці Івана Франка, 68, після чого водій втік.